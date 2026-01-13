सूर्यनमस्कार : एक साथ 12 आसनों व अनुलोम-विलोम का किया अभ्यास

शहडोल. स्वामी विवेकानंद की जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर संभागीय मुख्यालय के महात्मा गांधी स्टेडियम में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर डॉ. केदार सिंह, अध्यक्ष नगरपालिका घनश्याम जायसवाल ने मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम के शुरूआत में प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आकाशवाणी के पल-प्रतिपल कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया गया। आकाशवाणी के प्रसारण के माध्यम से राष्ट्रगीत, वंदेमातरम, स्वामी विवेकानन्द द्वारा शिकागो में धर्म संसद में दिए गए उद्बोधन की वाणी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संदेश प्रसारित किया गया। इस अवसर पर उपस्थिजनों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार प्रार्थना, प्राणायाम की मुद्रा के तहत सूर्य नमस्कार के 12 आसनों के तीन चरण एवं प्राणायाम अनुलोम-विलोम, भ्रामरी का अभ्यास किया।
स्वदेशी सोच के बिना सशक्त भारत की कल्पना संभव नहीं
स्वामी विवेकानंद जयंती व राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पं. शम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय में रन फॉर स्वदेशी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय परिसर से हुआ, जिसमें 2 किमी, 3 किमी एवं 5 किमी की दौड़ आयोजित की गई। दौड़ में एनएसएस, एनसीसी, शारीरिक शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रतिभागियों ने स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ युवा सशक्त राष्ट्र जैसे नारों के साथ दौड़ लगाकर जन-जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर कुलगुरु प्रो. रामशंकर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति बताया है। आत्मनिर्भर और स्वदेशी सोच के बिना सशक्त भारत की कल्पना संभव नहीं है। रन फॉर स्वदेशी जैसे कार्यक्रम न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देते हैं, बल्कि युवाओं में आत्मबल, अनुशासन, टीमवर्क और राष्ट्रप्रेम की भावना को भी सुदृढ़ करते हैं। कार्यक्रम के दौरान स्वदेशी मूल्यों एवं आत्मनिर्भर भारत विषय पर प्रेरक संदेश दिए गए। कार्यक्रम का समन्वय एनएसएस, एनसीसी एवं शारीरिक शिक्षा विभाग ने किया।
