13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

सूर्यनमस्कार : एक साथ 12 आसनों व अनुलोम-विलोम का किया अभ्यास

महात्मा गांधी स्टेडियम में राष्ट्रीय युवा दिवस पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Jan 13, 2026

शहडोल. स्वामी विवेकानंद की जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर संभागीय मुख्यालय के महात्मा गांधी स्टेडियम में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर डॉ. केदार सिंह, अध्यक्ष नगरपालिका घनश्याम जायसवाल ने मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम के शुरूआत में प्रतिभागियों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का गायन किया। सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आकाशवाणी के पल-प्रतिपल कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया गया। आकाशवाणी के प्रसारण के माध्यम से राष्ट्रगीत, वंदेमातरम, स्वामी विवेकानन्द द्वारा शिकागो में धर्म संसद में दिए गए उद्बोधन की वाणी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का संदेश प्रसारित किया गया। इस अवसर पर उपस्थिजनों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार प्रार्थना, प्राणायाम की मुद्रा के तहत सूर्य नमस्कार के 12 आसनों के तीन चरण एवं प्राणायाम अनुलोम-विलोम, भ्रामरी का अभ्यास किया।

स्वदेशी सोच के बिना सशक्त भारत की कल्पना संभव नहीं

स्वामी विवेकानंद जयंती व राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पं. शम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय में रन फॉर स्वदेशी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय परिसर से हुआ, जिसमें 2 किमी, 3 किमी एवं 5 किमी की दौड़ आयोजित की गई। दौड़ में एनएसएस, एनसीसी, शारीरिक शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रतिभागियों ने स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ युवा सशक्त राष्ट्र जैसे नारों के साथ दौड़ लगाकर जन-जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर कुलगुरु प्रो. रामशंकर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति बताया है। आत्मनिर्भर और स्वदेशी सोच के बिना सशक्त भारत की कल्पना संभव नहीं है। रन फॉर स्वदेशी जैसे कार्यक्रम न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देते हैं, बल्कि युवाओं में आत्मबल, अनुशासन, टीमवर्क और राष्ट्रप्रेम की भावना को भी सुदृढ़ करते हैं। कार्यक्रम के दौरान स्वदेशी मूल्यों एवं आत्मनिर्भर भारत विषय पर प्रेरक संदेश दिए गए। कार्यक्रम का समन्वय एनएसएस, एनसीसी एवं शारीरिक शिक्षा विभाग ने किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Jan 2026 11:46 am

Published on:

13 Jan 2026 11:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / सूर्यनमस्कार : एक साथ 12 आसनों व अनुलोम-विलोम का किया अभ्यास

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पुलिस के दबिश देते ही पत्नी के साथ फरार हुआ आरोपी, घर से चार किलो गांजा बरामद

शहडोल

सप्लाई लाइन टूटी, गड्ढे के अंदर पाइप लगाकर पानी भरने को मजबूर वार्डवासी

समाचार

काम न करने वाले ठेकेदारों को करें ब्लैक लिस्टेड, नगर में सप्लाई हो रहे पानी की कराई जाए टेस्टिंग

शहडोल

यहां चोरी करके फरार हुआ भालू, हैरान कर देने वाली वारदात CCTV में कैद

Bear Stole Chips
शहडोल

खेत से चंदन के सात पेड़ चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.