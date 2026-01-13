सूर्यनमस्कार : एक साथ 12 आसनों व अनुलोम-विलोम का किया अभ्यास

स्वामी विवेकानंद जयंती व राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पं. शम्भूनाथ शुक्ला विश्वविद्यालय में रन फॉर स्वदेशी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय परिसर से हुआ, जिसमें 2 किमी, 3 किमी एवं 5 किमी की दौड़ आयोजित की गई। दौड़ में एनएसएस, एनसीसी, शारीरिक शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों तथा कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। प्रतिभागियों ने स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ युवा सशक्त राष्ट्र जैसे नारों के साथ दौड़ लगाकर जन-जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर कुलगुरु प्रो. रामशंकर ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति बताया है। आत्मनिर्भर और स्वदेशी सोच के बिना सशक्त भारत की कल्पना संभव नहीं है। रन फॉर स्वदेशी जैसे कार्यक्रम न केवल शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देते हैं, बल्कि युवाओं में आत्मबल, अनुशासन, टीमवर्क और राष्ट्रप्रेम की भावना को भी सुदृढ़ करते हैं। कार्यक्रम के दौरान स्वदेशी मूल्यों एवं आत्मनिर्भर भारत विषय पर प्रेरक संदेश दिए गए। कार्यक्रम का समन्वय एनएसएस, एनसीसी एवं शारीरिक शिक्षा विभाग ने किया।