विवादों के बीच अस्थाई दुकानों को हटाया, फुटपाथ पर पक्के निर्माण में चली नपा की जेसीबी

नपा ने फुटपाथ को कराया अतिक्रमणमुक्त, जेल बिल्डिंग से जयस्तंभ चौक के बीच कार्रवाई

शहडोल. नगर पालिका ने बुधवार को फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। जेल बिल्डिंग से लेकर जयस्तंभ चौक के बीच चले इसे अतिक्रमण विरोधी अभियान में अस्थाई दुकानों को हटाने के साथ ही फुटपाथ व सडक़ किनारे रखे ठेलों की जब्दी व पक्के निर्माण को तोडऩे की कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर पालिका अमले को विरोध का भी सामना करना पड़ा। कार्रवाई में नगर पालिका का पूरा राजस्व अमला मौजूद रहा। उल्लेखनीय है कि पैदल चलने के लिए सडक़ किनारे गए फुटपाथ पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। इसे लेकर आए दिन शिकायतें प्राप्त हो रही थी। नगर पालिका के एनाउंसमेंट के बाद भी दुकान संचालक व अतिक्रमण कारी फुटपाथ खाली नहीं कर रहे थे। इसे लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आदेश पर नगर पालिका के राजस्व अमले ने बुधवार को अभियान चलाकर फुटपाथ से कब्जा हटाने की कार्रवाई की है।