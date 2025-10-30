Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

विवादों के बीच अस्थाई दुकानों को हटाया, फुटपाथ पर पक्के निर्माण में चली नपा की जेसीबी

नपा ने फुटपाथ को कराया अतिक्रमणमुक्त, जेल बिल्डिंग से जयस्तंभ चौक के बीच कार्रवाई

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Oct 30, 2025

नपा ने फुटपाथ को कराया अतिक्रमणमुक्त, जेल बिल्डिंग से जयस्तंभ चौक के बीच कार्रवाई
शहडोल. नगर पालिका ने बुधवार को फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। जेल बिल्डिंग से लेकर जयस्तंभ चौक के बीच चले इसे अतिक्रमण विरोधी अभियान में अस्थाई दुकानों को हटाने के साथ ही फुटपाथ व सडक़ किनारे रखे ठेलों की जब्दी व पक्के निर्माण को तोडऩे की कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर पालिका अमले को विरोध का भी सामना करना पड़ा। कार्रवाई में नगर पालिका का पूरा राजस्व अमला मौजूद रहा। उल्लेखनीय है कि पैदल चलने के लिए सडक़ किनारे गए फुटपाथ पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। इसे लेकर आए दिन शिकायतें प्राप्त हो रही थी। नगर पालिका के एनाउंसमेंट के बाद भी दुकान संचालक व अतिक्रमण कारी फुटपाथ खाली नहीं कर रहे थे। इसे लेकर मुख्य नगर पालिका अधिकारी के आदेश पर नगर पालिका के राजस्व अमले ने बुधवार को अभियान चलाकर फुटपाथ से कब्जा हटाने की कार्रवाई की है।

दुकानों के सामने करा लिया था पक्का निर्माण

कार्रवाई के दौरान नगर पालिका की टीम ने जेल बिल्डिंग से जयस्तंभ चौके बीच दुकानों के सामने कराए गए निर्माण कार्यों को तोडऩे की कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि दुकान संचालकों ने दुकान से बाहर फुटपाथ पर सीढिय़ों व चबूतरों का निर्माण करा लिया था। इसके चलते लोगों को पैदल चलने में समस्या होती थी। इसे देखते हुए फुटपाथ में कराए गए 50 से अधिक निर्माण कार्यों को तोडऩे की कार्रवाई की गई। इस दौरान जिला अस्पताल के आगे भी एक दुकान संचालक ने नगर पालिका की कार्रवाई को लेकर विरोध जताने का प्रयास किया, हालांकि बाद में मामला शांत हो गया।

अस्थाई दुकान हटाने पर जमकर विरोध

जेल बिल्डिंग के समीप कुछ कपड़ा व्यवसायियों ने गर्म कपड़ों की दुकान खोल ली थी। इसे लेकर नगर पालिका के अमले ने तीन दिन पूर्व दुकान हटाने के लिए कहा था। इसे लेकर एनाउंसमेंट भी कराया था। इसके बाद भी दुकानें नहीं हटाई गई। बुधवार को नगर पालिका का अमला मौके पर कार्रवाई करने पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। विरोध के बीच नगर पालिका ने दुकानों को वहां से हटवा दिया। हालांकि उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जो पहले फुटपाथ तोड़ चुके हैं।

निर्माण तोडऩे को लेकर विवाद

राजेन्द्र टॉकीज चौक से जयस्तंभ चौक मार्ग में बिरयानी दुकान संचालक के पक्के निर्माण को तोडऩे के दौरान विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। दुकान संचालक निजी भूमि बताते हुए विवाद पर उतारू हो गया। इस बीच नगर पालिका व दुकान संचालक के बीच गहमा गहमी का माहौल निर्मित हो गया। इस बीच नगर पालिका के अमले ने जेसेबी से पक्का निर्माण व फुटपाथ पर रखे ठेले को वहां से हटा दिया।

सूचना के बाद भी नहीं मिला पुलिस बल

अतिक्रमण विरोधी अभियान को लेकर नगर पालिका ने प्रशासन व पुलिस विभाग से पुलिस बल की मांग की थी। इसके बाद भी उन्हे पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया गया। नगर पालिका के अमले को बिना पुलिस के ही पूरी कार्रवाई करनी पड़ी। कार्रवाई में इंजीनियर सुखेन्द्र सिंह तोमर, मोतीलाल सिंह, मयंक मिश्रा, दमकल विभाग की टीम के साथ ही नगर पालिका का राजस्व अमला मौजूद रहा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2025 11:51 am

Published on:

30 Oct 2025 11:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / विवादों के बीच अस्थाई दुकानों को हटाया, फुटपाथ पर पक्के निर्माण में चली नपा की जेसीबी

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दर्दनाक! चादर में लपेटकर कंधे पर ले जाना पड़ा महिला का शव, खराब सड़क ने ली जान, वीडियो वायरल

shahdol woman died slipping on swampy road Tragic video viral mp news
शहडोल

विवादों के बीच शहर से हटा अतिक्रमण, अस्थाई दुकानें हटाई गईं, ठेले किए गए जब्त, पक्के निर्माण पर चली जेसीबी

Encroachments Removed
शहडोल

एमपी में 772 ‘लाड़ली बहनों’ को बड़ा झटका, खाते में नहीं पहुंची ‘किस्त’

laldi behna yojana
शहडोल

अस्पताल में टोकन मशीन खा रही धूल, चिकित्सकों के चेंबर से डिस्प्ले भी गायब

शहडोल

पहले ही 70 फीसदी सोयाबीन की फसल हो गई थी खराब, बीती रात हुई बारिश से और भी नुकसान

शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.