शहडोल

ब्लड बैंक में पांच दिनों से नहीं है प्लेटलेट बैग, कटनी से मंगाने पड़े

ब्लड बैंक में पांच दिनों से नहीं है प्लेटलेट बैग, कटनी से मंगाने पड़े

2 min read

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Oct 16, 2025

अस्पताल प्रबंधन व कंपनी की लापरवाही उजागर, मरीजों को समस्या
शहडोल. जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक में बीते पांच दिनों से प्लेटलेट बैग नहीं होने के कारण मरीजों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए कई मरीजों को भी वापस किया जा रहा है। मंगलवार को एक महिला को प्लेटलेट की आवश्यकता पडऩे पर मामला उजागर हुआ। जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने आनन-फानन में कटनी से बैग की व्यवस्था बनाई। सिविल सर्जन डॉ. शिल्पी सराफ ने बताया कि बीते तीन चार दिनों से प्लेटलेट ट्रिपल बैग की कमी बनी हुई थी। इसके लिए सूर्या चेरिटेवल कंपनी को ब्लड बैंक के कर्मचारियों ने पत्राचार भी किया है, लेकिन कंपनी की तरफ से समय से बैग उपलब्ध नहीं कराए जाने पर समस्या खड़ी हो गई। सीएस ने बताया कि मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कटनी से 40 बैग मंगाए गए हैं। इसके साथ ही भोपाल से भी बैग मंगाए गए हंै।

हर महीने 100 से अधिक बैग की आवश्यकता

अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि प्लेटलेट के लिए हर महीने 100 से अधिक बैग की आवश्यकता पड़ती है,लेकिन कंपनी की तरफ से पर्याप्त बैग उपलब्ध नहीं कराए जाते, जिससे आए दिन इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। कंपनी की तरफ से गिनती के बैग भेजे जाते हैं। ब्लड के लिए बैग तो उपलब्ध हैं, लेकिन प्लेटलेट में ट्रिपल बैग का उपयोग होता है, जिसकी कमी बनी रहती है। कई बार एडवांस में पत्राचार करने के बाद भी कंपनी समय पर सामान उपलब्ध नहीं करा पाती।

कर्मचारियों के वेतन भुगतान में भी समस्या

कर्मचारियों की माने तो ब्लड बैंक में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को ठेका कंपनी की तरफ से वेतन भुगतान में भी लेट लतीफी की जाती है, जिसके कारण कर्मचारियों को समस्या होती है। कई बार कंपनी की तरफ से समय पर भुगतान नहीं करने पर लोग परेशान होते हैं।

Published on:

16 Oct 2025 12:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / ब्लड बैंक में पांच दिनों से नहीं है प्लेटलेट बैग, कटनी से मंगाने पड़े

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

