ट्रक के केबिन में संदिग्ध हालत में मिला वाहन मालिक का शव

जयसिंहनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत करकी बडक़ाटोला गांव में एक व्यक्ति की करंट लगने से मौत का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक कमलभान सिंह कंवर 45 वर्ष का शव घर में संदिग्ध अवस्था में मिला। मृतक के पुत्र संदीप सिंह कंवर ने पुलिस को बताया कि वह 5 अप्रेल की सुबह करीब 9 बजे अपनी मां और बहन के साथ महुआ बीनने जंगल गया था। दोपहर लगभग 12 बजे जब वह घर लौटा तो देखा कि उसके पिता घर के पीछे अचेत अवस्था में पड़े थे। पिता को उठाने के दौरान उसे करंट का झटका लगा, जिससे उसने तत्काल स्थिति को समझा। जांच में सामने आया कि मृतक का पैर लोहे के पाइप में फंसा हुआ था, जो पास ही लगी लोहे की जाली से टच था। उसी जाली के ऊपर से घर में बिजली का तार आया हुआ था, जिससे करंट प्रवाहित हो रहा था। संदीप ने तुरंत बिजली का तार हटाया, लेकिन तब तक उसके पिता की मौत हो चुकी थी। शिकायत पर पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि प्राथमीकी जांच में करंट लगने से मौत होना पाया गया है। आगे की जांच पीएम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी।