शहडोल

बिल जमा नहीं होने की बात कहकर विभाग ने काट दी बैगा बस्ती की लाइट

तीन दिन से अंधेरे में रहने को मजबूर खम्हरिया के ग्रामीण

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Nov 16, 2025

तीन दिन से अंधेरे में रहने को मजबूर खम्हरिया के ग्रामीण
शहडोल. ग्राम पंचायत खम्हरियाकला में बीते तीन दिनों से लाइट नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी की है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत विभाग बिल भुगतान न करने की बात कहते हुए बैगा बस्ती की लाइट बंद कर दिया है, जिससे करीब 500 से अधिक परिवार व किसान परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही खेती का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। किसानों ने कहा एक तो बेमौसम बारिश से धान की फसल खराब हो गई, वहीं अब गेहंू की बोनी में विद्युत विभाग का अडंग़ा सामने आ रहा है। खेतों में गेहूं की बुवाई शुरू है, पानी की अवश्यकता पड़ रही है, लेकिन बिजली बंद होने से कृषि कार्य पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग हर महीने किसी न किसी बहाने से गांव की आपूर्ति बंद कर देता है, जिससे काफी परेशानी होती है।

सब्जी की फसल भी हो रही खराब

किसानों ने कहा इन दिनों सब्जी की फसल को भी पानी की आवश्यकता है, लेकिन समय पर फसल को पानी नहीं मिल पा रहा है। टमाटर, गोभी, भाजी के साथ अन्य कई सब्जियों की फसल को पानी नहीं मिल से खराब हो रही है। शनिवार को कई किसान अपनी समस्या को लेकर खेत में एक जुट हो गए थे, विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी लेकिन शाम तक विद्युत आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। ग्रामीण अब अपनी समस्या की शिकायत जनसुनवाई में करने की तैयारी बना रहे हैं।

-किसान रामप्रसाद सिंह ने बताया कि गांव मेंं तीन दिन से बिजली नहीं है, अधिकारियों से शिकायत करने पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। 3 एकड़ खेत में बोनी की जानी है, जो प्रभावित हो रही है।

-किसान हनुमान सिंह ने कहा कि विद्युत विभाग अपनी मर्जी से गांव में विद्युत सप्लाई कर रहा है। जिन उपभोक्ताओं ने बिल जमा कर दिया है उनके कनेक्शन भी काट दिए हैं, जिससे समस्या हो रही है।

  • ग्रामीण सूरज गौतम ने बताया कि विभाग बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन नहीं काट रहा, बल्कि पूरे गांव की सप्लाई बंद कर रहा है। ट्रांसफार्मर व डीइओ से जम्फर काट दिया जाता है।
  • इनका कहना हैखम्हरिया में बैगा बस्ती की लाइट बंद है इसकी जानकारी नहीं थी। कुछ ग्रामीणों ने विद्युत स्पलाई बंद होने की सूचना दी थी, जिसे फील्ड के कर्मचारियों को बोलकर सुधार कराया गया है।राजकुमार प्रजापति, कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण

Published on:

16 Nov 2025 11:58 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / बिल जमा नहीं होने की बात कहकर विभाग ने काट दी बैगा बस्ती की लाइट

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

उद्यमिता और तकनीकी विकास को मिलेगी गति, शहडोल में स्थापित होगा इनक्यूबेशन एवं स्टार्टअप केंद्र

शहडोल

पुलिस ने किया चोरी खुलासा,तीन आरोपी गिरफ्तार, 30 लाख के जेवर बरामद

शहडोल

ग्रामीणों ने लगाया जाम, मौके पर पहुंचे अधिकारी, आश्वासन के बाद आवागमन किया बहाल

शहडोल

टीबी विभाग में तीन साल से बंद एक्सरे मशीन, अब सामान्य लाइन में मरीजों की कर रहे जांच

शहडोल

दस वर्ष बाद नपा ने ली सुध, सर्वे टीम को ढूंढ़े नहीं मिल रही आवास के लिए आरक्षित जमीन

शहडोल
