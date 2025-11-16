बिल जमा नहीं होने की बात कहकर विभाग ने काट दी बैगा बस्ती की लाइट

तीन दिन से अंधेरे में रहने को मजबूर खम्हरिया के ग्रामीण
शहडोल. ग्राम पंचायत खम्हरियाकला में बीते तीन दिनों से लाइट नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत विद्युत विभाग के अधिकारियों से भी की है, लेकिन कोई समाधान नहीं हो सका। ग्रामीणों ने बताया कि विद्युत विभाग बिल भुगतान न करने की बात कहते हुए बैगा बस्ती की लाइट बंद कर दिया है, जिससे करीब 500 से अधिक परिवार व किसान परेशान हो रहे हैं। इसके साथ ही खेती का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। किसानों ने कहा एक तो बेमौसम बारिश से धान की फसल खराब हो गई, वहीं अब गेहंू की बोनी में विद्युत विभाग का अडंग़ा सामने आ रहा है। खेतों में गेहूं की बुवाई शुरू है, पानी की अवश्यकता पड़ रही है, लेकिन बिजली बंद होने से कृषि कार्य पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग हर महीने किसी न किसी बहाने से गांव की आपूर्ति बंद कर देता है, जिससे काफी परेशानी होती है।
किसानों ने कहा इन दिनों सब्जी की फसल को भी पानी की आवश्यकता है, लेकिन समय पर फसल को पानी नहीं मिल पा रहा है। टमाटर, गोभी, भाजी के साथ अन्य कई सब्जियों की फसल को पानी नहीं मिल से खराब हो रही है। शनिवार को कई किसान अपनी समस्या को लेकर खेत में एक जुट हो गए थे, विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी भी दी लेकिन शाम तक विद्युत आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। ग्रामीण अब अपनी समस्या की शिकायत जनसुनवाई में करने की तैयारी बना रहे हैं।
-किसान रामप्रसाद सिंह ने बताया कि गांव मेंं तीन दिन से बिजली नहीं है, अधिकारियों से शिकायत करने पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। 3 एकड़ खेत में बोनी की जानी है, जो प्रभावित हो रही है।
-किसान हनुमान सिंह ने कहा कि विद्युत विभाग अपनी मर्जी से गांव में विद्युत सप्लाई कर रहा है। जिन उपभोक्ताओं ने बिल जमा कर दिया है उनके कनेक्शन भी काट दिए हैं, जिससे समस्या हो रही है।
