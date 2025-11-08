नपा की एनओसी के बिना विद्युत विभाग लगा रहा ट्रांसफार्मर, दे रहा कनेक्शन

नगर पालिका प्रशासन कई बार कर चुका पत्राचार, परिषद की बैठक में भी उठा था मुद्दा
शहडोल. शहर में नगर पालिका की एनओसी के बिना ही विद्युत विभाग कनेक्शन देने के साथ ही ट्रांसफार्मर भी लगा रहा है। इससे नगर पालिका को आर्थिक नुकसान हो रहा है, साथ ही अव्यवस्था की स्थिति भी निर्मित हो रही है। विद्युत विभाग की इस कार्यप्रणाली को लेकर नगर पालिका ने आपत्ति दर्ज कराई है। इस संबंध में विद्युत विभाग को पत्राचार किया है। नगर पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी मामले को लेकर विद्युत विभाग को पत्राचार करेंगे। साथ ही नगर पालिका बिना एनओसी दिए गए विद्युत कनेक्शनों व शहर में लगाए गए ट्रांसफार्मरों को भी चिन्हित कर रही है, जिससे कि आगे की कार्रवाई की जा सके।
नगर में लगाए जा रहे ट्रांसफार्मर व दिए जा रहे विद्युत कनेक्शन को लेकर नगर पालिका कई बार विद्युत विभाग को पत्राचार कर चुका है। शहर में बिना एनओसी लगाए जा रहे ट्रांसफार्मरों को लेकर परिषद की बैठक में पार्षदों ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। पार्षद पुर्णेन्दु मिश्रा ने गांधी चौक के साथ ही अन्य स्थानों पर लगाए गए ट्रांसफार्मरों को लेकर सवाल खड़े किए थे।
जानकारी के अनुसार नगर में आधा दर्जन से अधिक ट्रांसफार्मर विद्युत विभाग ने नगर पालिका की एनओसी के बिना ही लगा दिए हैं। इनमें से गांधी चौक के समीप, एचडीएफसी बैंक के पास, गोरतरा, शुभम पैलेस के पास सहित अन्य स्थलों के पास विद्युत विभाग ने ट्रांसफार्मर लगाए हैं। इसके अलावा बुढ़ार रोड में संचालित कई दुकानों को बिना एनओसी के ही विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है। शहर में ऐसे कई निर्माण है जो अवैध है, इसके बाद भी विद्युत विभाग ने उन्हें विद्युत कनेक्शन दिया है। इससे अवैध निर्माण कर्ताओं को और बल मिल रहा है।
बिना एनओसी विद्युत ट्रांसफार्मर लगाए जाने व कनेक्शन देने से नगर पालिका को आर्थिक क्षति हो रही है। नगर पालिका की माने तो स्वयं के भूमि पर ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए एनओसी के एवज में 20 हजार व स्वच्छता कर एवं सार्वजनिक जगह पर 50 हजार के साथ स्वच्छता कर जमा करना होता है। बिना एनओसी के ट्रांसफार्मर लगाए जाने से नगर पालिका को यह राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही उपयुक्त स्थलों पर ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा रहे हैं, निकट भविष्य में सडक़ चौड़ीकरण सहित अन्य विकास कार्य के दौरान इन्हें हटाने की आवश्यकता पडऩे पर नगर पालिका को पूरा व्यय का वहन करना पड़ेगा।
इनका कहना
बिना एनओसी के ट्रांसफार्मर लगाए जाने व विद्युत कनेक्शन दिए जाने को लेकर हम कई बार विद्युत विभाग को पत्राचार कर चुके हैं। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी पत्राचार करने वाले हैं। इससे नगर पालिका को आर्थिक क्षति हो रही है साथ ही शहर में अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है व अवैध निर्माणों को बल मिल रहा है।
अक्षत बुंदेला, सीएमओ, शहडोल
बड़ी खबरेंView All
शहडोल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग