Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

नपा की एनओसी के बिना विद्युत विभाग लगा रहा ट्रांसफार्मर, दे रहा कनेक्शन

नगर पालिका प्रशासन कई बार कर चुका पत्राचार, परिषद की बैठक में भी उठा था मुद्दा

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Nov 08, 2025

नगर पालिका प्रशासन कई बार कर चुका पत्राचार, परिषद की बैठक में भी उठा था मुद्दा
शहडोल. शहर में नगर पालिका की एनओसी के बिना ही विद्युत विभाग कनेक्शन देने के साथ ही ट्रांसफार्मर भी लगा रहा है। इससे नगर पालिका को आर्थिक नुकसान हो रहा है, साथ ही अव्यवस्था की स्थिति भी निर्मित हो रही है। विद्युत विभाग की इस कार्यप्रणाली को लेकर नगर पालिका ने आपत्ति दर्ज कराई है। इस संबंध में विद्युत विभाग को पत्राचार किया है। नगर पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी मामले को लेकर विद्युत विभाग को पत्राचार करेंगे। साथ ही नगर पालिका बिना एनओसी दिए गए विद्युत कनेक्शनों व शहर में लगाए गए ट्रांसफार्मरों को भी चिन्हित कर रही है, जिससे कि आगे की कार्रवाई की जा सके।

कई बार कर चुके पत्राचार

नगर में लगाए जा रहे ट्रांसफार्मर व दिए जा रहे विद्युत कनेक्शन को लेकर नगर पालिका कई बार विद्युत विभाग को पत्राचार कर चुका है। शहर में बिना एनओसी लगाए जा रहे ट्रांसफार्मरों को लेकर परिषद की बैठक में पार्षदों ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी। पार्षद पुर्णेन्दु मिश्रा ने गांधी चौक के साथ ही अन्य स्थानों पर लगाए गए ट्रांसफार्मरों को लेकर सवाल खड़े किए थे।

शहर में आधा दर्जन से ज्यादा ट्रांसफार्मर लगे

जानकारी के अनुसार नगर में आधा दर्जन से अधिक ट्रांसफार्मर विद्युत विभाग ने नगर पालिका की एनओसी के बिना ही लगा दिए हैं। इनमें से गांधी चौक के समीप, एचडीएफसी बैंक के पास, गोरतरा, शुभम पैलेस के पास सहित अन्य स्थलों के पास विद्युत विभाग ने ट्रांसफार्मर लगाए हैं। इसके अलावा बुढ़ार रोड में संचालित कई दुकानों को बिना एनओसी के ही विद्युत कनेक्शन दे दिया गया है। शहर में ऐसे कई निर्माण है जो अवैध है, इसके बाद भी विद्युत विभाग ने उन्हें विद्युत कनेक्शन दिया है। इससे अवैध निर्माण कर्ताओं को और बल मिल रहा है।

हो रही आर्थिक क्षति, अवैध निर्माण को बल

बिना एनओसी विद्युत ट्रांसफार्मर लगाए जाने व कनेक्शन देने से नगर पालिका को आर्थिक क्षति हो रही है। नगर पालिका की माने तो स्वयं के भूमि पर ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए एनओसी के एवज में 20 हजार व स्वच्छता कर एवं सार्वजनिक जगह पर 50 हजार के साथ स्वच्छता कर जमा करना होता है। बिना एनओसी के ट्रांसफार्मर लगाए जाने से नगर पालिका को यह राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। साथ ही उपयुक्त स्थलों पर ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जा रहे हैं, निकट भविष्य में सडक़ चौड़ीकरण सहित अन्य विकास कार्य के दौरान इन्हें हटाने की आवश्यकता पडऩे पर नगर पालिका को पूरा व्यय का वहन करना पड़ेगा।


इनका कहना
बिना एनओसी के ट्रांसफार्मर लगाए जाने व विद्युत कनेक्शन दिए जाने को लेकर हम कई बार विद्युत विभाग को पत्राचार कर चुके हैं। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी पत्राचार करने वाले हैं। इससे नगर पालिका को आर्थिक क्षति हो रही है साथ ही शहर में अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो रही है व अवैध निर्माणों को बल मिल रहा है।
अक्षत बुंदेला, सीएमओ, शहडोल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 12:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / नपा की एनओसी के बिना विद्युत विभाग लगा रहा ट्रांसफार्मर, दे रहा कनेक्शन

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में बिजली विभाग खुद दे रहा अवैध कनेक्शन! बिना NOC के लगा रहा ट्रांसफार्मर…

electricity department illegal transformer connections shahdol nagar palika noc mp news
शहडोल

फसल के वास्तविक नुकसान का किया जाए आंकलन, कम दी जा रही क्षतिपूर्ति

शहडोल

11 हजार दीपों से जगमगाया भगवान श्रीराम वन गमन मार्ग

शहडोल

सर्विस लाइन से लेकर मुख्य मार्ग तक वाहनों का जमावड़ा, मॉल संचालक को यातायात पुलिस की हिदायत

शहडोल

एमपी में कलेक्टर को भारी पड़ गई गलत कार्रवाई, हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती

MP High Court Takes Strict Action Against Shahdol Collector
शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.