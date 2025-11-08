नपा की एनओसी के बिना विद्युत विभाग लगा रहा ट्रांसफार्मर, दे रहा कनेक्शन

नगर पालिका प्रशासन कई बार कर चुका पत्राचार, परिषद की बैठक में भी उठा था मुद्दा

शहडोल. शहर में नगर पालिका की एनओसी के बिना ही विद्युत विभाग कनेक्शन देने के साथ ही ट्रांसफार्मर भी लगा रहा है। इससे नगर पालिका को आर्थिक नुकसान हो रहा है, साथ ही अव्यवस्था की स्थिति भी निर्मित हो रही है। विद्युत विभाग की इस कार्यप्रणाली को लेकर नगर पालिका ने आपत्ति दर्ज कराई है। इस संबंध में विद्युत विभाग को पत्राचार किया है। नगर पालिका अध्यक्ष व उपाध्यक्ष भी मामले को लेकर विद्युत विभाग को पत्राचार करेंगे। साथ ही नगर पालिका बिना एनओसी दिए गए विद्युत कनेक्शनों व शहर में लगाए गए ट्रांसफार्मरों को भी चिन्हित कर रही है, जिससे कि आगे की कार्रवाई की जा सके।