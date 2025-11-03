ऑटोनामस होगा कन्या महाविद्यालय, विवि पर निर्भरता होगी कम, परीक्षा व सिलेबस परिवर्तन की होगी स्वतंत्रता

विश्वविद्यालय पर दबाव ज्यादा होने की वजह से परीक्षाओं का संचालन काफी देर से हो रहा था। इससे विद्यार्थियों को काफी परेशोनी का सामना करना पड़ता था। साथ ही शैक्षणिक गतिविधियां भी प्रभावित होती थी। कन्या महाविद्यालय को ऑटोनामस का दर्जा मिलने के बाद सभी परीक्षाएं महाविद्यालय स्तर पर ही संचालित होंगी। पेपर निर्माण, कॉपी की उपलब्धता, मूल्यांकन, परिणाम तैयार करना व मार्कशीट उपलब्ध कराना पूरी जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रबंधन की होगी। विद्यार्थियों की परीक्षा संबंधी सभी समस्याओं का समाधान महाविद्यालय स्तर पर हो सकेगा। इसके लिए छात्राओं को विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इसके अलावा जो भी परीक्षा शुल्क प्राप्त होती वह अब विश्वविद्यालय में जमा नहीं होगी। महाविद्यालय प्रबंधन इसका उपयोग कर सकेगा।

इनका कहना है

उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक स्टॉफ, इन्फ्रास्ट्रक्चर सहित अन्य जानकारी चाही थी। हमने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। ऑटोनामस का दर्जा मिलता है तो छात्राओं को इसका लाभ मिलेगा।

प्रो. मुकेश तिवारी, प्राचार्य शासकीय इंदिरा गांधी गृह विज्ञान कन्या महाविद्यालय