नपा ने जगह-जगह अवैध निर्माण चिन्हित तो किए, पर कार्रवाई के लिए प्रक्रिया की दुहाई

सिर्फ एक अवैध निर्माण पर कार्रवाई, फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने में भी की जा रही कोरम पूर्ति

शहडोल. नगर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। हाल ही में नगर पालिका ने 80 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किया था। साथ ही 10 से ज्यादा ऐसे निर्माण कार्य चिन्हित किए थे जहां बिना भवन अनुज्ञा के बड़े स्तर पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। इन निर्माण कार्यों को लेकर नगर पालिका की भवन निर्माण शाखा ने नोटिस जारी किया था। आगे की कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक सिमट कर रह गई है। कार्रवाई के नाम पर नगर पालिका के जिम्मेदार नियमों व प्रक्रिया की दुहाई दे रहे हैं। चिन्हित किए गए अवैध निर्मार्णों से अब तक सिर्फ एक निर्माण कार्य को ही नपा के अमले ने हटाया है। वहीं फुटपाथ पर किए गए कब्जे को हटाने को लेकर भी नगर पालिका की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। नगर वासियों का कहना है कि नपा सिर्फ जेल बिल्डिंग से जयस्तंभ चौक के बीच ही सिमट कर रह गई है। शहर के कई ऐसे क्षेत्र है जहां फुटपाथ के साथ ही सडक़ पर भी कब्जा कर लिया गया है।