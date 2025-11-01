Patrika LogoSwitch to English

शहडोल

नपा ने जगह-जगह अवैध निर्माण चिन्हित तो किए, पर कार्रवाई के लिए प्रक्रिया की दुहाई

सिर्फ एक अवैध निर्माण पर कार्रवाई, फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने में भी की जा रही कोरम पूर्ति

3 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Nov 01, 2025

सिर्फ एक अवैध निर्माण पर कार्रवाई, फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने में भी की जा रही कोरम पूर्ति
शहडोल. नगर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। हाल ही में नगर पालिका ने 80 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किया था। साथ ही 10 से ज्यादा ऐसे निर्माण कार्य चिन्हित किए थे जहां बिना भवन अनुज्ञा के बड़े स्तर पर निर्माण कार्य किया जा रहा था। इन निर्माण कार्यों को लेकर नगर पालिका की भवन निर्माण शाखा ने नोटिस जारी किया था। आगे की कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक सिमट कर रह गई है। कार्रवाई के नाम पर नगर पालिका के जिम्मेदार नियमों व प्रक्रिया की दुहाई दे रहे हैं। चिन्हित किए गए अवैध निर्मार्णों से अब तक सिर्फ एक निर्माण कार्य को ही नपा के अमले ने हटाया है। वहीं फुटपाथ पर किए गए कब्जे को हटाने को लेकर भी नगर पालिका की कार्रवाई सवालों के घेरे में है। नगर वासियों का कहना है कि नपा सिर्फ जेल बिल्डिंग से जयस्तंभ चौक के बीच ही सिमट कर रह गई है। शहर के कई ऐसे क्षेत्र है जहां फुटपाथ के साथ ही सडक़ पर भी कब्जा कर लिया गया है।

सिर्फ एक निर्माण हटा

जानकारी के अनुसार नगर पालिका ने शहर के सिंहपुर रोड, बुढ़ार रोड, पुराना बस स्टैण्ड, क_ी मोहल्ला लगन पैलेस के समीप, गांधी चौक में बिना भवन अनुज्ञा, अनुमति से ज्यादा क्षेत्र में निर्माण कार्य कराने के मामले में 10 से अधिक निर्माण कार्यों को चिन्हित किया था। इन्हें नोटिस जारी कर कार्रवाई की बात कही गई थी। इसके बाद अब तक बुढ़ार रोड स्थित सिर्फ एक निर्माण कार्य को हटाने की कार्रवाई हो पाई है। अन्य निर्माण कार्यों को लेकर अब नगर पालिका कंपाउंडिंग के लिए आवेदन देने व कार्रवाई के पूर्व आवश्यक उप्रक्रिया पूर्ण करने की बात कह रही है।

यहां पैदल चलना दूभर

नगर के फुटपाथ व सडक़ से अतिक्रमण हटाने के मामले में भी नगर पालिका की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। नगर पालिका ने विगत् दिनों जेल बिल्डिंग के सामने से लेकर जयस्तंभ चौक के बीच एक तरफ से फुटपाथ पर कब्जा हटाने की कार्रवाई की है। वहीं इसी मार्ग के दूसरी तरफ कई जगह फुटपाथ पर निर्माण कार्य कराए गए हैं। जेल बिल्डिंग के सामने ही पूरे फुटपाथ को शेड से ढंक़ लिया गया है। इसी प्रकार गांधी चौक से बगिया तिराहे के बीच दोनों तरफ पुटपाथ पर दुकानें सज गई हैं। कई जगह पक्के निर्माण कार्य करा लिए गए हैं। एमएलबी स्कूल से रेलवे फाटक के बीच आज दिनांक तक नगर पालिका के अमले ने कार्रवाई नहीं की है। इस मार्ग में पूरी दुकाने सडक़ पर ही सजती हैं, स्थिति यह है कि हर दिन इस मार्ग में जाम लगता है। इसके अलावा शेर चौक से गंज रोड, सब्जी मण्डी सहित अन्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई।

नपा की दलील

नगर पालिका के जिम्मेदारों का कहना है कि आम नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सडक़ व फुटपाथ से अतिक्रमण हटाना सामान्य प्रक्रिया है। भवन अनुज्ञा के मामले में कार्रवाई के पहले निर्माण कर्ता को पर्याप्त अवसर देना होता है। निर्माण कार्य तोडऩा अंतिम विकल्प होता है। अभी जो कार्रवाई हुई है उसे छह माह पहले से नोटिस जारी किया जा रहा था।


अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किया गया है। कार्रवाई के पूर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करने में समय लगता है। निर्माणकर्ता नियमत: आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण नहीं करते हैं तो निर्माण कार्य तोडऩे की कार्रवाई की जाएगी।
अक्षत बुंदेला, सीएमओ नपा


नोटिस जारी करने के बाद बिना भवन अनुज्ञा निर्माण कराने वालों में से कुछ लोगों ने कंपाउंडिंग के लिए आवेदन किया है। जो शेष रह गए हैं उनके विरुद्ध प्रक्रिया पूर्ण कर कार्रवाई की जाएगी।
शरद द्विवेदी, प्रभारी भवन शाखा

Published on:

01 Nov 2025 11:50 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / नपा ने जगह-जगह अवैध निर्माण चिन्हित तो किए, पर कार्रवाई के लिए प्रक्रिया की दुहाई

