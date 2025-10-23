चौकी प्रभारी ने कहा था आपस में निपटा लो मामला, दबंगों ने दो भाइयों की कर दी हत्या

केशवाही पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर की नारेबाजी, प्रभारी को निलंबित करने की मांग की

शहडोल. केशवाही चौकी क्षेत्र के ग्राम बलबहरा में मंगलवार की शाम एक ऑटो पाट्र्स की दुकान में घुसकर हथियारबंद बदमाशों ने दो सगे भाइयों की हत्या कर दी थी। मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। परिजनों का आरोप है कि विवाद पिछले कई महीनों से चल रहा था। पुलिस को इसकी जानकारी भी दी गई थी लेकिन केशवाही पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, न ही एफआइआर की गई थी। इससे आरोपियों का हौसला बढ़ता गया और बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। जानकारी के अनुसार बलबहरा में शर्मा व तिवारी परिवार के बीच 2021 से भूमि विवाद चल रहा था। मंगलवार की शाम करीब 6.30 बजे राकेश तिवारी उर्फ सोनू अपने भाई राहुल तिवारी के साथ अपनी ऑटो पाट्र्स की दुकान में दीपक जलाने गया था। इसी दौरान अनुराग शर्मा अपने 10-12 अन्य साथियों के साथ दुकान में घुसकर धारदार हथियार से दोनों भाईयों पर जानलेवा हमला कर दिया था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि दीपवाली के 3-4 दिन पहले अनुराग शर्मा ने विवाद करते हुए मारपीट करने की धमकी दी थी, जिसकी शिकायत मृतक राकेश तिवारी व राहुल ने केशवाही पुलिस से की थी, लेकिन चौकी प्रभारी ने यह कहते हुए मामले को टाल दिया कि आपसी विवाद है आपस में निपटा लो। परिजनों को आरोप है कि चौकी प्रभारी अगर समय रहते शिकायत पर कार्रवाई करते तो आज दो-दो हत्या नहीं होती।