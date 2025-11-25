चार पीढिय़ों का जुनून… ‘मिनी ब्राजील’ पहुंचे जर्मन कोच डाइटमार बीयर्सडॉर्फ, प्रतिभा देख हुए मुरीद

उन्होंने कहा कि विचारपुर से पांच खिलाड़ी व कोच जर्मनी में प्रशिक्षण के लिए गए थे। उनसे उन्होंने कहा था कि वह विचारपुर आएंगे। खिलाडिय़ों की सीखने की ललक, उनकी सहजता और सरलता उन्हें यहां खींच लाई। यहां तीन वर्ष के बच्चे भी फुटबॉल खेलते हैं, यह जुनून काफी सराहनीय है। यहां के कोच इस छोटे से मैदान में खिलाडिय़ों को इतना बेहतर ट्रेंड कर रहे हैं। खिलाडिय़ों में भी सीखने की अद्भुत क्षमता है। यहां के जो खिलाड़ी प्रशिक्षण के लिए जर्मनी गए थे वह भी और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही अपने साथी खिलाडिय़ों को भी ट्रेंड कर रहे हैं। खिलाड़ी विषम परिस्थितियों में भी अच्छा सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिनी ब्राजील के खिलाडिय़ो में मौजूद समर्पण और लगन उन्हें एक दिन एक अलग पहचान अवश्य दिलाएगी। कोच डाइटमार बीयर्सडॉर्फ के साथ शहडोल पहुंचे फुटबॉल फिलास्फर कौशिक मौलिक ने कहा कि रिमोट एरिया में फुटबॉल का ऐसा जुनून कहीं देखने नहीं मिला। वास्तव में यह बहुत ही सुखद अनुभव है। पूरा गांव फुटबॉल से दिल से जुड़ा हुआ है, उन्हें किसी भी प्रकार की चाह नहीं है। हमने जो विचारपुर में देखा है वह कहीं नहीं है। इन्फ्रास्ट्रक्चर तो कभी भी तैयार हो सकता है लेकिन मन का इन्फ्रास्ट्रक्चर बहुत कम होता है।