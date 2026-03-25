25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शहडोल

सर्द-गर्म की लुकाछिपी ने बिगाड़ी सेहत, अस्पतालों में बढ़ी मासूमों की कतार

एक सप्ताह में 4500 से अधिक मरीज पहुंचे, सर्दी जुखाम का बढ़ा प्रकोपशहडोल. जिले में बीते एक सप्ताह से मौसम के मिजाज में आ रहे उतार-चढ़ाव ने आम जनजीवन के साथ-साथ लोगों की सेहत पर गहरा असर डालना शुरू कर दिया है। दिन में तेज धूप और रात में ठंडक के कारण सर्द-गर्म की स्थिति [&hellip;]

2 min read
Google source verification

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Mar 25, 2026

एक सप्ताह में 4500 से अधिक मरीज पहुंचे, सर्दी जुखाम का बढ़ा प्रकोप
शहडोल. जिले में बीते एक सप्ताह से मौसम के मिजाज में आ रहे उतार-चढ़ाव ने आम जनजीवन के साथ-साथ लोगों की सेहत पर गहरा असर डालना शुरू कर दिया है। दिन में तेज धूप और रात में ठंडक के कारण सर्द-गर्म की स्थिति बन रही है, जिसका सबसे ज्यादा असर बच्चों में पड़ रहा है। जिले के स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों में अचानक मरीजों की संख्या में बढोतरी देखी जा रही है। जिला अस्पताल सहित मेडिकल कॉलेज में हर दिन बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं।

अस्पतालों में बढ़ा दबाव

बदलते मौसम के कारण जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों का दबाव काफी बढ़ गया है। आंकड़ों पर नजर डालें तो बीते एक सप्ताह के भीतर 4500 से अधिक मरीज अपना इलाज कराने अस्पताल पहुंचे हैं। इसमें से 436 सिर्फ बच्चे शामिल हैं, जो सर्दी, जुखाम, तेज बुखार और पेट दर्द जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं। यही कमोबेश स्थिति शहडोल मेडिकल कॉलेज की भी है, जहां शिशु रोग विभाग में प्रतिदिन 30-40 बच्चे वायरल संक्रमण की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं।

सर्द-गर्म से बढ़ रही समस्या

जिले में वर्तमान में तापमान स्थिर नहीं है। सुबह और शाम के समय ठंडी हवाएं चलती हैं, जबकि दोपहर में सूरज की तपिश लोगों को परेशान कर रही है। मौसम का यह दोहरा व्यवहार शरीर की प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) पर सीधा प्रहार कर रहा है। डॉक्टरों के अनुसार, अचानक तापमान बदलने से शरीर खुद को ढाल नहीं पाता, जिससे वायरल लोड बढ़ जाता है और लोग संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं।

सावधानी ही बचाव

मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. निशांत प्रभाकर ने बताया कि वर्तमान में सर्द-गर्म की स्थिति के कारण बच्चों में वायरल इंफेक्शन तेजी से फैल रहा है। बच्चों को सर्दी-जुखाम के साथ बुखार और खासकर पेट दर्द की शिकायतें आ रही हैं। अभिभावकों को सलाह है कि वे बच्चों के खान-पान और पहनावे पर विशेष ध्यान दें। दोपहर की धूप से आने के तुरंत बाद बच्चों को ठंडा पानी या फ्रिज की चीजें न दें। बाहर के खुले खाद्य पदार्थों और बासी भोजन से परहेज करें। बच्चों को हल्का और सुपाच्य भोजन दें। शरीर में पानी की कमी न होने दें। बच्चों को पर्याप्त मात्रा में गुनगुना या सामान्य पानी पिलाते रहें। सुबह-शाम की ठंड को देखते हुए बच्चों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाएं। एकदम से गर्म कपड़े उतारने में जल्दबाजी न करें। तेज बुखार या पेट दर्द है, तो घरेलू उपचार के भरोसे न रहें। तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या विशेषज्ञ से संपर्क करें। रात में सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 11:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / सर्द-गर्म की लुकाछिपी ने बिगाड़ी सेहत, अस्पतालों में बढ़ी मासूमों की कतार

बड़ी खबरें

View All

शहडोल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गश्ती दल को मादा हाथी व बच्चों की निगरानी करते नजर आया टेड़ा दांत वाला जंगली हाथी

शहडोल

देवी मंदिरों में साज-सज्जा व रंग रोगन का कार्य शुरू, प्रमुख मंदिरों में रहेंगे सुरक्षा के इंतजाम

शहडोल

मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक की शुुरुआत, 500 यूनिट रक्त क्षमता

shahdol
शहडोल

पेड़ से टपक रहा पीला सोना, महुआ की खुशबू से महक रही आदिवासियों की जेब

shahdol news
शहडोल

एमपी में कोयले वाला ‘पुष्पा’, 30 ट्रकों से हर दिन 1200 टन की तस्करी, चौंका देगी खबर

MP Coal Smuggling Pushpa
शहडोल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.