चोरी छिपे प्रेमिका से मिलने आए फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पिस्टल, जिंदा कारतूस के साथ नकदी व लग्जरी कार बरामद

2 min read

शहडोल

image

Kamlesh Rajak

Oct 10, 2025

पिस्टल, जिंदा कारतूस के साथ नकदी व लग्जरी कार बरामद
शहडोल. कोतवाली पुलिस ने बीती रात घरौला मोहल्ला में दबिश देकर लंबे समय से एनडीपीएस मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रामपुर नैकिन, अमरपाटन, ब्यौहारी सहित अन्य जिले में एनडीपीएस मामले काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। बुधवार की रात पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी रमेश जायसवाल पिता भूरा 27 वर्ष निवासी ग्राम खारा जिला सीधी घरौला मोहल्ला स्थित एक मकान में देखा गया है।
पुलिस ने तत्काल दबिश देकर घेरबंदी करते हुए हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर 1 पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल सहित 63500 रुपए नकदी व लग्जरी कार जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी को भनक लग गई थी और वह अपनी कार से भागने के प्रयास में था, तभी टीम ने दबोच लिया।

कई जिलों में करता था दवाइयों की सप्लाई

पुलिस ने बताया कि आरोपी 2016 से नशीली दवाइयों की सप्लाई करता है। रामपुर नैकिन, अमरपाटन, ब्यौहारी, सीधी में एनडीपीएस के 13 मामले अब तक की जांच में सामने आए हैं। कुछ में गिरफ्तार हो चुका है तो अधिकांश मामले में फरार चल रहा था। दो साल से फरारी के दौरान भी वह पुलिस को चकमा देकर नशे का अवैध कारोबार धड़ल्ले से संचालित करता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी को पकड़ पाना असंभव था। उसने अपने नेटवर्क इतने मजबूत कर रखा था कि पुलिस के आने से पहले ही उसे भनक लग जाती थी। चर्चा यह भी है कि बीती रात वह अपनी प्रेमिका से मिलने आया था, जहां किसी बात को लेकर बहस हो गई, जिसकी जानकारी पुलिस को लग गई।

उत्तरप्रदेश से आती थी दवाइयों की खेप

कोतवाली टीआई राघवेन्द्र तिवारी ने बताया कि आरोपी उत्तरप्रदेश से नशीली दवाइयों की खेप मंगाता था, जिसे रीवा, सतना, सीधी, ब्यौहारी, जयसिंहनगर, अमरपाटन व पपौंध में सप्लाई करता था। 2-3 मामलों में पकड़ा भी जा चुका है। आरोपी से अन्य जिले की पुलिस भी पूछताछ करेगी, कोतवाली से सबंधित थानों को जानकारी दे दी गई है।

