चोरी छिपे प्रेमिका से मिलने आए फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

पिस्टल, जिंदा कारतूस के साथ नकदी व लग्जरी कार बरामद

शहडोल. कोतवाली पुलिस ने बीती रात घरौला मोहल्ला में दबिश देकर लंबे समय से एनडीपीएस मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी रामपुर नैकिन, अमरपाटन, ब्यौहारी सहित अन्य जिले में एनडीपीएस मामले काफी दिनों से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। बुधवार की रात पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी रमेश जायसवाल पिता भूरा 27 वर्ष निवासी ग्राम खारा जिला सीधी घरौला मोहल्ला स्थित एक मकान में देखा गया है।

पुलिस ने तत्काल दबिश देकर घेरबंदी करते हुए हिरासत में लिया। तलाशी लेने पर 1 पिस्टल, 13 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल सहित 63500 रुपए नकदी व लग्जरी कार जब्त की गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी को भनक लग गई थी और वह अपनी कार से भागने के प्रयास में था, तभी टीम ने दबोच लिया।