यहां चोरी करके फरार हुआ भालू, हैरान कर देने वाली वारदात CCTV में कैद

चोरी करके फरार हुआ भालू (Photo Source- Patrika)
Bear Stole Chips : जंगल का भालू शहद, फल या मछली नहीं, बल्कि कुरकुरे और चिप्स खाने का शौकीन भी हो सकता है। इसकी बानगी देखने को मिली मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में। यहां जैतपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम रसमोहनी में बीते एक माह से एक भालू रिहायशी इलाके में घुसकर चिप्स या कुरकुरे चुराकर भाग रहा है। भालू द्वारा रिहायशी इलाके में घुसकर चोरी करने की वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। हैरानी की बात ये है कि, भालू को कुरकुरे और चिप्स का ऐसा स्वाद लगा है कि, इसके लिए वो चोरी करने से भी नहीं चूक रहा है।
चोरी की ताजा घटना रसमोहनी क्षेत्र के बाजार से सामने आई। ये वारदात यहां के रहवासी सूरज हलवाई के मालवाहक वाहन से जुड़ी है। सूरज का कहना है कि, उन्होंने बाजार में सड़क किनारे अपना वाहन खड़ा किया था, जिसमें कुरकुरे चिप्स और नमकीन लोड थे। वाहन चारों ओर से तिरपाल से ढका था, लेकिन रात के अंधेरे में भालू वहां पहुंचा और तिरपाल फाड़कर अंदर रखे कुरकुरे के पैकेट निकालने लगा। भालू ने 3 लड़ी कुरकुरे खा लिए, जिनमें कुल 36 पैकेट थे और बाकी को जंगल की ओर ले गया।
ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी यही भालू सूरज के वाहन को निशाना बना चुका है। इस बार पूरी घटना दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फुटेज में भालू कुरकुरे के पैकेट निकालते और खाते हुए साफ नजर आ रहा है। रिहायशी इलाके में भालू के आने से वन विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने मांग की है कि, भालू को जल्द रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल क्षेत्र में छोड़ा जाए, ताकि बाजार और गांव में फिर से सामान्य जिंदगी लौटे।
बड़ी खबरेंView All
शहडोल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग