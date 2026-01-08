यहां चोरी करके फरार हुआ भालू, हैरान कर देने वाली वारदात CCTV में कैद

Bear Stole Chips : जंगल का भालू शहद, फल या मछली नहीं, बल्कि कुरकुरे और चिप्स खाने का शौकीन भी हो सकता है। इसकी बानगी देखने को मिली मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में। यहां जैतपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम रसमोहनी में बीते एक माह से एक भालू रिहायशी इलाके में घुसकर चिप्स या कुरकुरे चुराकर भाग रहा है। भालू द्वारा रिहायशी इलाके में घुसकर चोरी करने की वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। हैरानी की बात ये है कि, भालू को कुरकुरे और चिप्स का ऐसा स्वाद लगा है कि, इसके लिए वो चोरी करने से भी नहीं चूक रहा है।