एनडीईआरएफ और एसडीईआरएफ टीम की तलाश जारी, मैग्नेट ऑपरेशन से तीसरे दिन डोजर की लोकेशन हुई ट्रेस

शहडोल. एसइसीएल सोहागपुर एरिया के अमलाई ओपनकास्ट माइंस हादसे में 48 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लापता टीपर ऑपरेटर का अब तक कोई सुराग नहीं लग सका है। घटना स्थल पर राहत एवं बचाव कार्य लगातार जारी है। सोमवार को एनडीइआरएफ और एसडीइआरएफ की संयुक्त टीमों को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने जमीन में धंसे डोजर का लोकेशन लगभग ट्रेस कर लिया है। जानकारी के अनुसार, अमलाई ओसीएम में रविवार को मिट्टी खिसकने से हादसा हो गया था। यह हादसा धनपुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत उस वक्त हुआ जब छत्तीसगढ़ की आरकेटीसी कंपनी द्वारा ओवरबर्डन शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा था। अचानक ढलान से मिट्टी खिसकने लगी और कुछ ही पलों में पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया था। हादसे के दौरान चार कर्मचारी इस घटना की चपेट में आ गए दो ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई थी, शिफ्ट इंचार्ज मुनीम यादव को कई घंटों बाद निकाला गया। वहीं टीपर ऑपरेटर अनिल कुशवाहा, जो हादसे के वक्त मशीन चला रहे थे अब तक लापता हैं।