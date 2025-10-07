सुविधाघर के दरवाजे टूटे, दलदल में तब्दील है पूरा मैदान, गिरने से महिला का हाथ टूटा

बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सुबह-शाम पहुंचते हैं गांधी स्टेडियम, नगर पालिका नहीं दे रही ध्यान

शहडोल. नगर का इकलौता स्टेडियम अव्यवस्था का शिकार है। सुबह से लेकर शाम तक खिलाडिय़ों, बुजुर्गों व युवाओं का आना जाना लगा रहता है। खेल कूद के साथ ही बुजुर्ग यहां प्रतिदिन टहलने के साथ ही योगाभ्यास सहित अन्य गतिविधियों के लिए पहुंचते हैं। इनके लिए खेल मैदान में कोई भी सुविधा नहीं है। पूरा मैदान दलदल में तब्दील है। सुविधाघर पूरी तरह से बदहाल है। यहां तक कि पीने के लिए शुद्ध पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। मैदान में चारों तरफ बड़ी-बड़ी घास उग आई है। कीचड़ व दल-दल के चलते खिलाड़ी अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। दो दिन पहले फिसलकर गिरने से एक महिला का हाथ टूट गया। बच्चों के मनोरंजन के सारे साधन भी जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। देखरेख व मरम्मत के अभाव में पूरा स्टेडियम बदहाल होता जा रहा है।