बदहाल सडक़ व अव्यवस्थित सब्जी मण्डी के मुद्दे पर व्यापारी संघ ने किया बाजार बंद

न्याय यात्रा निकालकर सौंपा ज्ञापन, कलेक्टर ने कहा-जल्द ही मास्टर प्लान पर होगी चर्चा
शहडोल. जिला व्यापारी संघ शहडोल ने शहर की समस्या व अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को सम्पूर्ण बाजार बंद कर न्याय यात्रा निकाली व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। न्याय यात्रा में जिला व्यापारी संघ के साथ ही समस्त ट्रेड एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं व्यापारी उपस्थित रहे। अपने प्रतिष्ठान बंद कर सभी व्यापारी सुबह 11 बजे बस स्टैंड में एकत्रित हुए। इसके बाद रैली निकालकर गांधी चौक पहुंचे, यहां शहर की प्रमुख समस्या को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर से मुलाकात कर समस्याओं को बताया। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि नगरपालिका, प्रशासन व व्यपारियों के साथ बैठक कर मास्टर प्लान पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान दोपहर 2 बजे तक सभी छोटे व बड़े प्रतिष्ठान बंद रहे।
व्यापारी संघ 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन में उल्लेख किया है कि बीते दो दसकों में जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन उसके अनुरूप विकास की योजनाएं नहीं बनाई गई हैं। नगर की बदहाल सडक़ों में प्रतिदिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। सडक़ों को प्राथमिकता के साथ दुरुस्त कराया जाए। शहर में ठेला एवं फुटपाथ दुकानदारों व वाहन पार्किंग के लिए स्थान आरक्षित किया जाए, जिससे ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नल व सीसीटीवी कैमरों को चालू कराया जाए। जल भराव की समस्या का स्थाई समाधान हो। नगर में बढ़ते आवारा पशुओं को तत्काल अन्यत्र हटाया जाए।
व्यापारियों ने मांग की है कि बुढ़ार चौक से बस स्टैंड तक प्रस्तावित मॉडल रोड निर्माण के मापदंड पट्टेदार भूमिस्वामी एवं व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पुन: अवलोकन किया जाए। व्यापारी संघ के साथ बैठक करने के बाद ही कार्रवाई की जाए। मॉडल रोड का मापदंड रेलवे के माध्यम से दरभंगा चौक से स्टेशन तक बनाई गई सडक़ के तर्ज पर होना चाहिए। गांधी स्टेडियम को सर्वसुविधायुक्त बनाने सहित कटनी- शहडोल रीवा मार्ग को शीघ्र पूर्ण कराने सहित सर्वसुविधायुक्त कृषि उपज मंडी एवं थोक सब्जी मंडी बनाने की मांग की है। कार्यक्रम में व्यापारी संघ के जिला अध्यक्ष लक्ष्मण गुप्ता सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे।
शहर में बदहाल सडक़ों के साथ सब्जी मण्डी में अव्यवस्था को लेकर पत्रिका अभियान चला रहा है। सडक़ व सब्जी मंडी को लेकर पत्रिका ने मुद्दा उठाया था। अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया है।
इनका कहना
अगर व्यापारी समस्या बता रहे हैं तो आमजनता की समस्या भी सुननी पड़ेगी। जनता की भी कई समस्याएं हैं। इंदिरा चौक से बस स्टैंड मार्ग स्टेशन की मुख्य कनेक्टविटी है, जनता की सुविधा को देखते हुए इसका निर्माण किया जाएगा। आवश्यक कार्रवाई पूर्ण हो गई है।
घनश्याम जायसवाल, नपाध्यक्ष
इंदिरा चौक से बस स्टैंड मार्ग में सर्वे कर लोगों से आवेदन मंगाए गए थे, अभी तक किसी ने अपनी समस्या व भूमि सबंधित आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। आवारा पशुओं पर लगातार हाका टीम काम कर रही है। शहर की अन्य समस्याओं को लेकर व्यापारियों व आमनागरिकों के साथ बैठक कर निर्णय लेंंगे।
अक्षत बुंदेला, सीएमओ
