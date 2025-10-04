बदहाल सडक़ व अव्यवस्थित सब्जी मण्डी के मुद्दे पर व्यापारी संघ ने किया बाजार बंद

न्याय यात्रा निकालकर सौंपा ज्ञापन, कलेक्टर ने कहा-जल्द ही मास्टर प्लान पर होगी चर्चा

शहडोल. जिला व्यापारी संघ शहडोल ने शहर की समस्या व अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को सम्पूर्ण बाजार बंद कर न्याय यात्रा निकाली व कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। न्याय यात्रा में जिला व्यापारी संघ के साथ ही समस्त ट्रेड एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं व्यापारी उपस्थित रहे। अपने प्रतिष्ठान बंद कर सभी व्यापारी सुबह 11 बजे बस स्टैंड में एकत्रित हुए। इसके बाद रैली निकालकर गांधी चौक पहुंचे, यहां शहर की प्रमुख समस्या को लेकर चर्चा हुई। इसके बाद नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर से मुलाकात कर समस्याओं को बताया। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि नगरपालिका, प्रशासन व व्यपारियों के साथ बैठक कर मास्टर प्लान पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान दोपहर 2 बजे तक सभी छोटे व बड़े प्रतिष्ठान बंद रहे।