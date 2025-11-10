बाघ गणना 2026 : कैमरा ट्रैप लगाने का वन अमले ने सीखा तरीका

मास्टर ट्रैनरों ने कैमरा ट्रैप किन-किन लोकेशन में लगाना है, उनका एंगल कैसा होना चाहिए। पेड़ में कितनी ऊंचाई में कैमरा ट्रैप लगाया जाना है इसकी जानकारी देने के साथ ही फील्ड में अभ्यास भी कराया गया। क्षेत्र संचालक डॉ. अनुपम सहाय ने बताया कि गठित दल आगामी आकलन में बांधवगढ़, शहडोल वनवृत्त तथा अन्य सभी परिक्षेत्रों में कैमरा ट्रैप लगाने का कार्य करेंगे। इससे प्राप्त डेटा के आधार पर बाघों और अन्य वन्यप्राणियों की सटीक गणना संभव होगी, जिससे बांधवगढ़ लैंडस्केप को बाघ संख्या में अग्रणी बनाने और मध्य प्रदेश को पुन: टाइगर स्टेट का दर्जा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। यह विशेष प्रशिक्षण उपसंचालक प्रकाश कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ, जिसमें मास्टर ट्रेनर महावीर पांडेय वन परिक्षेत्र अधिकारी कल्लवाह, कमलेश नंदा, मोहित खटीक वन रक्षक, उमंग उपाध्याय वन रक्षक तथा धीरेन्द्र शुक्ला वन रक्षक ने प्रशिक्षण प्रदान किया।