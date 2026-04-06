समयावधि पूरी, 52 किमी सीवर लाइन विस्तार का कार्य अभी भी बाकी

13 किमी विद्युत लाइन बिछाकर सब स्टेशन निर्माण का कार्य भी अभी अधूरा

तीन महीने की मोहलत मिली तब भी पूरा नहीं हो पाएगा कार्य, 20 हजार से अधिक घरों में कनेक्शन भी बाकी

शहडोल. शहर की स्वच्छता और आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम के लिए शुरू किया गया महत्वाकांक्षी सीवर लाइन प्रोजेक्ट अब नगरवासियों के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। साल 2022 से चल रहा यह कार्य चार साल बीत जाने के बाद भी अपने अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुुंच सका है। कंपनी की लापरवाही और कार्य की कछुआ गति का आलम यह है कि दिसंबर 2024 की समयसीमा बीतने के बाद अब 31 मार्च को मिला दूसरा एक्सटेंशन भी समाप्त हो चुका है। वर्तमान में 52 किलोमीटर लाइन का कार्य व 20 हजार घरों में कनेक्शन करना बाकी है। अधूरी सडक़ों और खुले गड्ढों ने शहर की रफ्तार और सुरक्षा दोनों पर ब्रेक लगा दिया है।

