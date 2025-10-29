अस्पताल में टोकन मशीन खा रही धूल, चिकित्सकों के चेंबर से डिस्प्ले भी गायब

शहडोल. जिला चिकित्सालय में करीब दो साल पहले मरीजों की सुविधा के लिए बनाया गया क्यू मैनेजमेंट सिस्टम बीते एक साल से बंद पड़ा है। ओपीडी में इस सुविधा के लिए लाखों रुपए खर्च किए गये थे जो अब व्यर्थ हो गया है। अस्पताल की ओपीडी शुभारंभ के दौरान डिजिटल ओपीडी का नाम दिया गया था, जो फिर से मेन्युअल में बदल गया। ओपीडी कक्ष में बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी वह गायब है, उसके स्थान पर छोटी टीवी लगाई गई है। इसके साथ ही टोकन मशीन भी ओपीडी कक्ष में एक किनारे धूल खा रही है। चिकित्सकों के चेंबर के सामने लगे डिस्पले बोर्ड गिने चुने बचे हैं। कुल मिलाकर फिर वहीं पुरानी व्यवस्था के तहत ओपीडी का संचालन हो रहा है, जिसमें सबसे अधिक समस्या वृद्ध व फैक्चर मरीजों को उठानी पड़ती है। इतना ही नहीं जिला अस्पताल में चिकित्सकों को दिखाने से पहले ओपीडी पर्ची के लिए बनया गया क्यूआर कोड सिस्टम भी बंद है, जिससे मरीजों व परिजनों को लंबी कतार का सामना कर पर्ची कटाने की मजबूरी बनती है।