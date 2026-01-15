बाणगंगा कुण्ड में लगाई डुबकी, सूर्यदेव की उपासना कर किया दान

सुबह से मंदिरों में दिखी भीड़, जगह-जगह हुआ खिचड़ी के प्रसाद का वितरण

शहडोल. मकर संक्रांति का पूर्व जिले भर में बड़े ही श्रद्धाभाव के साथ मनाया गया। सूर्योदय के साथ ही नगर के बाणगंगा कुण्ड में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। इसके बाद पूरे विधि विधान के साथ सूर्य उपासना की। मंदिर में भगवान के दर्शन के बाद दान पुण्य कर सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की। नगर के साथ ही जिले के कस्बाई क्षेत्रों में स्थित मंदिरों में लोग दर्शन के लिए पहुंचे। मकर संक्रांति के अवसर पर धार्मिक स्थलों पर जुटने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने समुचित व्यवस्था बनाई थी। इसके साथ ही बाणगंगा कुण्ड की सफाई कर स्वच्छ जल भरा गया था, जिससे कि स्नान ध्यान करने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर विराट मंदिर में भी सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा।