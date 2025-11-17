दो ट्रक सहित 134 बोरी गेहूं और 67 बोरी चावल बरामद, पुलिस ने रीवा से 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

देवलोंद पुलिस ने दो पीडीएस दुकानों में हुई राशन चोरी का किया खुलासा

शहडोल. देवलोंद पुलिस ने थाना क्षेत्र के दो राशन दुकानों में हुई राशन चोरी के मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो ट्रक सहित 134 बोरी गेहूं एवं 67 बोरी चावल जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि 29 मई 2025 को जनकपुर सोसायटी से अज्ञात बदमाश 160 बोरी चावल व 77 बोरी गेहूं की चोरी कर ले गए थे। इसी प्रकार 8 नवंबर 2025 की दरमियानी रात धरी नंबर 2 की पीडीएस दुकान का ताला तोडकऱ 127 बोरी गेहंू व 57 बोरी चावल कीमत करीब 257600 रुपए की चोरी कर ले गए थे। दुकान संचालक की शिकायत पर पुलिस ने दोनों मामले में अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने बताया कि घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज खंगाला गया तो राशन ले जाते एक ट्रक दिखा था, जिसकी खोजबीन शुरू की गई तो रीवा की लोकेशन मिली।