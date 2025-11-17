दो ट्रक सहित 134 बोरी गेहूं और 67 बोरी चावल बरामद, पुलिस ने रीवा से 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार

देवलोंद पुलिस ने दो पीडीएस दुकानों में हुई राशन चोरी का किया खुलासा
शहडोल. देवलोंद पुलिस ने थाना क्षेत्र के दो राशन दुकानों में हुई राशन चोरी के मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो ट्रक सहित 134 बोरी गेहूं एवं 67 बोरी चावल जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि 29 मई 2025 को जनकपुर सोसायटी से अज्ञात बदमाश 160 बोरी चावल व 77 बोरी गेहूं की चोरी कर ले गए थे। इसी प्रकार 8 नवंबर 2025 की दरमियानी रात धरी नंबर 2 की पीडीएस दुकान का ताला तोडकऱ 127 बोरी गेहंू व 57 बोरी चावल कीमत करीब 257600 रुपए की चोरी कर ले गए थे। दुकान संचालक की शिकायत पर पुलिस ने दोनों मामले में अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने बताया कि घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों का फुटेज खंगाला गया तो राशन ले जाते एक ट्रक दिखा था, जिसकी खोजबीन शुरू की गई तो रीवा की लोकेशन मिली।
पुलिस ने बताया कि राशन चोरी मामले में पांच आरोपी नसीम उर्फ अमन खान पिता जावेद खान 21 वर्ष, रोहित सिंह पटेल पिता राजेन्द्र सिंह 32 वर्ष, राजेश पटेल पिता रामराज 27 वर्ष, बंटी उर्फ रजनीश पिता मुन्ना दाहिया 29 वर्ष के साथ एक बाल आपचारी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने दोनों स्थानों में चोरी करना स्वीकार किया है। चोरी के राशन को रीवा के करहिया बाजार में बेचते थे। पुलिस ने राशन खरीदने वाले व्यापारी को भी गिरफ्तार किया है। सभी आरोपियों के रीवा में दर्जनों अपराध दर्ज हैं। थाना प्रभारी सुभाष दुबे ने बताया कि इस मामले में स्थानीय लोगों के शामिल होने की आशंका है, सीडीआर खंगाली जा रही है। मामले में और भी आरोपी बढ़ेंगे।
