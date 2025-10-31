विश्वविद्यालय में मेडिटेशन व आरोग्यम एप से विद्यार्थियों की सेहत सुधारने की पहल

शहडोल. पं. एसएन शुक्ल विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ ही उनके बेहतर स्वास्थ्य को लेकर भी कार्य किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के दोनों परिसर में आधे घंटे के लिए विद्यार्थियों के साथ ही समस्त स्टॉफ को मेडिटेशन कराया जा रहा है। इसके साथ ही आरोग्यम एप के माध्यम से विद्यार्थियों का हेल्थ संबंधी पूरे डाटा का कलेक्शन किया जा रहा है। इसके लिए सभी को एप डाउनलोड कर विस्तृत जानकारी अपडेट कराई जा रही है। सभी विद्यार्थियों की जानकारी एप में अपडेट होने के बाद विद्यार्थियों की काउंसलिंग कर उन्हे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के दिशा में प्रयास किए जाएंगे।
दोनों परिसरों में बीज मंत्रों का उच्चारण
जानकारी के अनुसार पं. एसएन शुक्ल विश्वविद्यालय के नवीन व पुराने दोनो परिसरों में प्रतिदिन 4 से 4.30 बजे तक मेडिटेशन कराया जा रहा है। इस दौरान बीज मंत्रों के उच्चारण से पूरा परिसर गूंज उठता है। विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. रामशंकर का कहना है कि बीच मंत्रों के उच्चारण से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वह हमारे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को बैलेंस करने का का कार्य करती है। बीजमंत्रों का सही तरीके से उच्चारण किया जाए तो यह मानव शरीर के लिए काफी लाभप्रद साबित होंगे। दोनों परिसर में प्रतिदिन 150 से अधिक विद्यार्थी व स्टॉफ मेडिटेशन कर रहे हैं।
विश्वविद्यालय के अध्ययनरत विद्यार्थियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनके व उनके परिवार जनों के हेल्थ डेट कलेक्शन का कार्य भी प्रबंधन ने प्रारंभ कराया है। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों को आरोग्यम एप डाउनलोड कराया जा रहा है। इस एप के माध्यम से विद्यार्थियों के हेल्थ से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी अपलोड कराई जा रही है। यह डेटा विद्यार्थियों की हेल्थ हिस्ट्री तैयार करने में मददगार होगी। आरोग्य एप में अपलोड की गई जानकारी के आधार पर प्रबंधन विद्यार्थियों की काउंसलिंग कर उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रयास करेगा।
विश्वविद्यालय प्रबंधन की माने तो आरोग्यम एप डाउनलोड कराकर उसमें जानकारी फीड कराने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अभी विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ही इससे जोड़ा जा रहा है। इसके बाद विवि से संबद्ध संभाग के 30 से अधिक महाविद्यालयों के विद्याथियों को भी एप डाउनलोड कराकर उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अपडेट कराया जाएगा।
इनका कहना है
विद्यार्थियों के साथ विश्वविद्यालय स्टॉफ के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मेडिटेसन कराया जा रहा है। आरोग्यम एप के माध्यम से विद्यार्थियों के हेल्ड डेटा कलेक्टर कराया जा रहा है।
प्रो. रामशंकर, कुलगुरु, पं एसएन शुक्ल विश्वविद्यालय
