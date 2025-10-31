विश्वविद्यालय में मेडिटेशन व आरोग्यम एप से विद्यार्थियों की सेहत सुधारने की पहल

शहडोल. पं. एसएन शुक्ल विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की शिक्षा के साथ ही उनके बेहतर स्वास्थ्य को लेकर भी कार्य किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के दोनों परिसर में आधे घंटे के लिए विद्यार्थियों के साथ ही समस्त स्टॉफ को मेडिटेशन कराया जा रहा है। इसके साथ ही आरोग्यम एप के माध्यम से विद्यार्थियों का हेल्थ संबंधी पूरे डाटा का कलेक्शन किया जा रहा है। इसके लिए सभी को एप डाउनलोड कर विस्तृत जानकारी अपडेट कराई जा रही है। सभी विद्यार्थियों की जानकारी एप में अपडेट होने के बाद विद्यार्थियों की काउंसलिंग कर उन्हे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के दिशा में प्रयास किए जाएंगे।