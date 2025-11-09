विश्वविद्यालय में ओरा मैपिंग से मन, शरीर व चेतना की परतें पढऩे की तैयारी

शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में शुरू होगा ओरा मैपिंग रिसर्च प्रोजेक्ट

शहडोल. प्रकृति के बीच बसे पं. शंभूनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में इन दिनों कुछ ऐसा प्रयास है, जो किसी साधारण शैक्षणिक पहल से कहीं अधिक व्यापक अर्थ लिए हुए है। यह ओरा मैपिंग रिसर्च प्रोजेक्ट की पहल है। यहां विद्यार्थियों के व्यवहार, भावनाओं, तनाव, ऊर्जा और चेतना की परतों को वैज्ञानिक और सांस्कृतिक दोनों आयामों में समझने की कोशिश करेगा। इस रिसर्च के कर्लियन फोटोग्राफी कैमरा लगभग 4 लाख रुपए की लागत वाला विशेष उपकरण मुख्य रहेगा। यह कैमरा व्यक्ति की त्वचा और शरीर से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उत्सर्जन को पकड़ता है। फिर उन सूक्ष्म तरंगों को रंगों में बदलकर बताता है कि शरीर की ऊर्जा स्थिति कैसी है।

