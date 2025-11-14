ग्रामीणों ने लगाया जाम, मौके पर पहुंचे अधिकारी, आश्वासन के बाद आवागमन किया बहाल

जानकारी के अनुसार रसमोहनी होकर जैतपुर पहुंच पूरी तरह से बदहाल है। रसमोहनी व सागर टोला के पास स्थिति और खराब है। पूरी सडक़ में गड्ढे ही गड्ढ़े हो गए हैं। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से बारिश का पानी जमा होने के बाद लोगों का आवागमन मुश्किल हो जाता है। सडक़ निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया था। साथ ही कई बाद विरोध प्रदर्शन व अधिकारियों को लिखित आवेदन दे चुके, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे परेशान ग्रामीण गुरुवार को रसमोहनी सगरा टोला मार्ग में धरने पर बैठ गए। इसके चलते आवागमन बाधित हो गया। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही जैतपुर एसडीएम दीपक मंडावी, तहसीलदार एवं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने पैदल चलकर सडक़ की स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों को सडक़ निर्माण को लेकर आश्वस्त किया। इसके बाद ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन बंद किया और आवागमन बहाल हो सका।