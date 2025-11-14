Patrika LogoSwitch to English

शहडोल

ग्रामीणों ने लगाया जाम, मौके पर पहुंचे अधिकारी, आश्वासन के बाद आवागमन किया बहाल

एसडीएम, तहसीलदार व विभागीय अधिकारियों ने पैदल चलकर स्थिति का लिया जायजा

शहडोल

Kamlesh Rajak

Nov 14, 2025

शहडोल. सडक़ के लिए पिछले कई वर्षों से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के समक्ष गुहार लगा चुके रसमोहनी व सगरा टोला के ग्रामीण गुरुवार को सडक़ पर उतर आए। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन की भनक लगते ही अधिकारी मौके पर पहुंच गए और ग्रामीणों की समस्या सुनी। इसके बाद आधा किलोमीटर पैदल चलकर सडक़ की स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया कि सडक़ निर्माण की स्वीकृति मिल गई है, जल्द ही टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। इसके पहले सडक़ के गड्ढों को भरवा दिया जाएगा, जिससे आवागमन आसान हो सकेगा। अधिकारियों के आश्वासन के बाद लगभग 7 घंटे बाद ग्रामीण सडक़ से उठे और आवागमन बहाल हो सका।

जानकारी के अनुसार रसमोहनी होकर जैतपुर पहुंच पूरी तरह से बदहाल है। रसमोहनी व सागर टोला के पास स्थिति और खराब है। पूरी सडक़ में गड्ढे ही गड्ढ़े हो गए हैं। पानी निकासी की समुचित व्यवस्था न होने की वजह से बारिश का पानी जमा होने के बाद लोगों का आवागमन मुश्किल हो जाता है। सडक़ निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया था। साथ ही कई बाद विरोध प्रदर्शन व अधिकारियों को लिखित आवेदन दे चुके, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे परेशान ग्रामीण गुरुवार को रसमोहनी सगरा टोला मार्ग में धरने पर बैठ गए। इसके चलते आवागमन बाधित हो गया। ग्रामीणों के विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलते ही जैतपुर एसडीएम दीपक मंडावी, तहसीलदार एवं पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने पैदल चलकर सडक़ की स्थिति का जायजा लिया और ग्रामीणों को सडक़ निर्माण को लेकर आश्वस्त किया। इसके बाद ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन बंद किया और आवागमन बहाल हो सका।

14 Nov 2025 12:06 pm

