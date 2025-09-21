शाहजहांपुर में शराब के नशे में पति-पत्नी में झगड़ा, डंडे से पीटकर पत्नी की हत्या

शाहजहांपुर : यूपी के शाहजहांपुर जिले के धनकपुर गांव में घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घटना शनिवार रात की है, जब खाना खाने के बाद खेत वाले घर में पहुंचे दंपति के बीच झगड़ा हुआ। पति ने शराब के नशे में पत्नी की पिटाई की और धान के खेत में डंडे से हमला कर उसकी हत्या कर दी।