UP News: शाहजहांपुर का जलालाबाद बना परशुरामपुरी! वर्षों पुरानी मांग को मिली ऐतिहासिक मंजूरी

जलालाबाद को भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। यहां उनका प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर स्थित है। इस वजह से लंबे समय से यहां की जनता नगर का नाम परशुरामपुरी रखने की मांग कर रही थी। नगर पालिका परिषद ने मार्च 2018 और सितंबर 2023 में इस प्रस्ताव को बोर्ड की बैठक में पास किया था।