Accident : पानीपत-खटीमा हाईवे पर खड़े कैंटर से टकराई दौड़ती कार, चार युवकों की मौके पर मौत

Accident : कार में चार युवक सवार थे। चारों की मौत हो गई। कार में कुछ शराब की बोतलें भी थी ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि

शामली

image

Shivmani Tyagi

Nov 08, 2025

Accident

प्रतीकात्मक फोटो

Accident : शामली के पास पानीपत–खटीमा हाईवे पर शुक्रवार देर रात एक भीषण दुर्घटना में कार सवार चार युवकों की मौत हो गई। हाइवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रही इनकी स्विफ्ट कार सड़क किनारे खड़े कैंटर से सीधी जा टकराई। यह टक्कर इतनी भंयकर थी कि एक तेज धमाके जैसी आवाज हुई और कार के परखच्चे उड़ गए। पूरी कार पिचक गई और अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें सवार चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई।

पूरी कार के उड़े परखच्चेंट

टक्कर के बाद पूरी कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। भयंकर दुर्घटना की सूचना पर एएसपी संतोष कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। किसी तरह चारों युवकों के शव क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकलवाए गए। इसके बाद इनके शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए गए।एएसपी ने बताया कि प्राथमिक जांच-पड़ताल में पता चला है कि चरखीदादरी से चार युवक स्फिट कार संख्या HR 19K 8004 में सवार थे। दुर्घटनास्थल को देखने से पता चलता है कि कार मुजफ्फरनगर की ओर जा रही थी। कैंटर से कार की टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया है और पूरी बॉडी क्षतिग्रस्त हो गई है। पड़ताल में यह बात भी सामने आई है कि कार में कुछ शराब की बोतलें भी थी। ऐसे में यह आशंका भी जताई जा रही है कि कार सवार युवक शराब के नशे में हो। हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी।

Published on:

08 Nov 2025 10:23 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Shamli / Accident : पानीपत-खटीमा हाईवे पर खड़े कैंटर से टकराई दौड़ती कार, चार युवकों की मौके पर मौत

