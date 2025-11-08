Accident : पानीपत-खटीमा हाईवे पर खड़े कैंटर से टकराई दौड़ती कार, चार युवकों की मौके पर मौत

टक्कर के बाद पूरी कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। भयंकर दुर्घटना की सूचना पर एएसपी संतोष कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। किसी तरह चारों युवकों के शव क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकलवाए गए। इसके बाद इनके शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए गए।एएसपी ने बताया कि प्राथमिक जांच-पड़ताल में पता चला है कि चरखीदादरी से चार युवक स्फिट कार संख्या HR 19K 8004 में सवार थे। दुर्घटनास्थल को देखने से पता चलता है कि कार मुजफ्फरनगर की ओर जा रही थी। कैंटर से कार की टक्कर इतनी तेज थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया है और पूरी बॉडी क्षतिग्रस्त हो गई है। पड़ताल में यह बात भी सामने आई है कि कार में कुछ शराब की बोतलें भी थी। ऐसे में यह आशंका भी जताई जा रही है कि कार सवार युवक शराब के नशे में हो। हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी।