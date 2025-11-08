Shamli Accident: खड़े कैंटर में घुसी तेज रफ्तार कार, चार युवकों की मौत, एक झटके में बुझ गए कई घरों के चिराग

Shamli Accident: शामली जिले के पानीपत–खटीमा हाईवे शुक्रवार रात एक भीषण सड़क दुर्घटना का गवाह बना। जब बुटराडा फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट कार सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी। रात करीब 11 बजे हुए इस हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लेकिन तब तक कार में सवार चार युवकों ने दम तोड़ दिया था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह मुड़कर कैंटर में जा धंस गया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि हादसा देख कर रोंगटे खड़े हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी संतोष कुमार, बाबरी थाना प्रभारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले क्षतिग्रस्त कार को हटवाया। चारों युवकों के शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे। प्रारंभिक जांच में पता चला कि कार सोनीपत नंबर की थी और दुर्घटना के समय युवक संभवतः मुजफ्फरनगर की ओर जा रहे थे। कार के अंदर से शराब की कई बोतलें मिलीं। जिसके बाद पुलिस ने यह शक जताया कि हादसा नशे की हालत में तेज रफ्तार ड्राइविंग के कारण हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी।