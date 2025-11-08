Shamli Accident: खड़े कैंटर में घुसी तेज रफ्तार कार, चार युवकों की मौत, एक झटके में बुझ गए कई घरों के चिराग

सांकेतिक फोटो सोर्स पत्रिका
Shamli Accident: पानीपत–खटीमा हाईवे पर शुक्रवार देर रात हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। बुटराडा फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट कार खड़े कैंटर में इतनी जोर से भिड़ी कि कार में सवार चार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर का मंजर इतना भयावह था कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक गया। कार के भीतर से शराब की बोतलें मिलने पर पुलिस ने आशंका जताई है कि हादसे के समय युवक नशे में हो सकते थे।
Shamli Accident: शामली जिले के पानीपत–खटीमा हाईवे शुक्रवार रात एक भीषण सड़क दुर्घटना का गवाह बना। जब बुटराडा फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार स्विफ्ट कार सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी। रात करीब 11 बजे हुए इस हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। लेकिन तब तक कार में सवार चार युवकों ने दम तोड़ दिया था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह मुड़कर कैंटर में जा धंस गया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि हादसा देख कर रोंगटे खड़े हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एएसपी संतोष कुमार, बाबरी थाना प्रभारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले क्षतिग्रस्त कार को हटवाया। चारों युवकों के शव बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे। प्रारंभिक जांच में पता चला कि कार सोनीपत नंबर की थी और दुर्घटना के समय युवक संभवतः मुजफ्फरनगर की ओर जा रहे थे। कार के अंदर से शराब की कई बोतलें मिलीं। जिसके बाद पुलिस ने यह शक जताया कि हादसा नशे की हालत में तेज रफ्तार ड्राइविंग के कारण हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी।
पुलिस ने देर रात तक चारों मृतकों की पहचान कराने की कोशिशें जारी रखीं। लेकिन कोई दस्तावेज या मोबाइल बरामद न होने के कारण पहचान नहीं हो सकी। कैंटर चालक से भी पूछताछ की जा रही है। जो हादसे के समय वाहन में मौजूद नहीं था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। दुर्घटना के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं।
