UP Crime : दो लव स्टोरी, तीन दिन और दो पतियों का कत्ल, हैरान कर देंगी यें वारदात

UP Crime : यूपी के शामली में अवैध संबंधों में तीन दिन के भीतर दो पतियों की हत्या कर दी गई। दोनों मामलों में अवैध संबंध सामने आ रहा है। पुलिस ने दोनों ही वारदातों का खुलासा करते हुए हत्यारोपी पत्नियों और उनके कथित प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ की घटना के बाद अब शामली में जिस तरह से पति की हत्या की सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दिया गया उन्होंने एक बार फिर से पति-पत्नी और वो के मामलों ने पतियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं ?
पहली घटना सात अगस्त को हुई। कैराना क्षेत्र में खुरगान रोड पर 28 वर्षीय फर्नीचर कारीगर शाहनवाज बाइक से पत्नी के साथ हरियाणा जा रहा था। रास्ते में चार लोगों ने चाकुओं से गोदने के बाद इसे गोली मार दी। इस घटना को पहले लूट का एंगल देने की कोशिश की गई लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एसपी रामसेवक गौतम ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि शाहनवाज के मौसेरे भाई तसव्वुर से उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी शाहनवाज को हुई तो उसने विरोध किया। इसके बाद पत्नी ने अपने कथित प्रेमी तसव्वुर के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना बना ली और अपने तीन साथियों के साथ मिलकर अपने पति शाहनवाज की हत्या करवा दी।
दूसरी घटना 10 अगस्त की है। कैराना कोतवाली क्षेत्र के कांधला मार्ग पर 32 वर्षीय असलम की गला रेतकर हत्या कर दी गई। एसपी ने देर रात बताया कि इस घटना में मृतक की पत्नी आसमीन और उसके प्रेमी इंतजार का हाथ सामने आया है। इतना ही नहीं आसमीन के भाई हारुन निवासी बागपत को भी पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार असलम को अपनी पत्नी व इंतजार के बीच प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई तो इसने विरोध किया। इस विरोध को खत्म करने के लिए उसने अपनी प्रेमिका यानी आसमीन के साथ मिलकर उसी के पति की हत्या की साजिश रच दी। साजिश के तहत बेरहमी से आसमीन के पति को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात को असलम की पत्नी आसमीन ने अपने प्रेमी इंतजार और इंतजार के सहयोगी हारून के साथ मिलकर अंजा दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है।