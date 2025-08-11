UP Crime : दो लव स्टोरी, तीन दिन और दो पतियों का कत्ल, हैरान कर देंगी यें वारदात

दूसरी घटना 10 अगस्त की है। कैराना कोतवाली क्षेत्र के कांधला मार्ग पर 32 वर्षीय असलम की गला रेतकर हत्या कर दी गई। एसपी ने देर रात बताया कि इस घटना में मृतक की पत्नी आसमीन और उसके प्रेमी इंतजार का हाथ सामने आया है। इतना ही नहीं आसमीन के भाई हारुन निवासी बागपत को भी पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार असलम को अपनी पत्नी व इंतजार के बीच प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई तो इसने विरोध किया। इस विरोध को खत्म करने के लिए उसने अपनी प्रेमिका यानी आसमीन के साथ मिलकर उसी के पति की हत्या की साजिश रच दी। साजिश के तहत बेरहमी से आसमीन के पति को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात को असलम की पत्नी आसमीन ने अपने प्रेमी इंतजार और इंतजार के सहयोगी हारून के साथ मिलकर अंजा दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है।