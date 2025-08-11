11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शामली

UP Crime : दो लव स्टोरी, तीन दिन और दो पतियों का कत्ल, हैरान कर देंगी यें वारदात

UP Crime : दो पत्नियों ने अपने प्रेम प्रसंग छुपाने के लिए पतियों की बेरहमी से हत्या करवा दी। पुलिस ने दोनों मामलों का खुलासा करते हुए हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया है।

शामली

Shivmani Tyagi

Aug 11, 2025

Shamli Crime
हत्यारोपी पत्नी पुलिस हिरासत में ( फोटो स्रोत शामली पुलिस मीडिया सैल)

UP Crime : यूपी के शामली में अवैध संबंधों में तीन दिन के भीतर दो पतियों की हत्या कर दी गई। दोनों मामलों में अवैध संबंध सामने आ रहा है। पुलिस ने दोनों ही वारदातों का खुलासा करते हुए हत्यारोपी पत्नियों और उनके कथित प्रेमियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ की घटना के बाद अब शामली में जिस तरह से पति की हत्या की सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दिया गया उन्होंने एक बार फिर से पति-पत्नी और वो के मामलों ने पतियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं ?

घटना एक ( UP Crime )

पहली घटना सात अगस्त को हुई। कैराना क्षेत्र में खुरगान रोड पर 28 वर्षीय फर्नीचर कारीगर शाहनवाज बाइक से पत्नी के साथ हरियाणा जा रहा था। रास्ते में चार लोगों ने चाकुओं से गोदने के बाद इसे गोली मार दी। इस घटना को पहले लूट का एंगल देने की कोशिश की गई लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। एसपी रामसेवक गौतम ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि शाहनवाज के मौसेरे भाई तसव्वुर से उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी शाहनवाज को हुई तो उसने विरोध किया। इसके बाद पत्नी ने अपने कथित प्रेमी तसव्वुर के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना बना ली और अपने तीन साथियों के साथ मिलकर अपने पति शाहनवाज की हत्या करवा दी।

ये भी पढ़ें

UP Crime : जिसे मरा हुआ समझकर छोड़ गए वो थाने जा पहुंचा, हमलावर बाप-बेटे गिरफ्तार
यूपी न्यूज
Saharanpur Crime

घटना दो ( UP Crime )

दूसरी घटना 10 अगस्त की है। कैराना कोतवाली क्षेत्र के कांधला मार्ग पर 32 वर्षीय असलम की गला रेतकर हत्या कर दी गई। एसपी ने देर रात बताया कि इस घटना में मृतक की पत्नी आसमीन और उसके प्रेमी इंतजार का हाथ सामने आया है। इतना ही नहीं आसमीन के भाई हारुन निवासी बागपत को भी पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार असलम को अपनी पत्नी व इंतजार के बीच प्रेम प्रसंग की जानकारी हुई तो इसने विरोध किया। इस विरोध को खत्म करने के लिए उसने अपनी प्रेमिका यानी आसमीन के साथ मिलकर उसी के पति की हत्या की साजिश रच दी। साजिश के तहत बेरहमी से आसमीन के पति को मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात को असलम की पत्नी आसमीन ने अपने प्रेमी इंतजार और इंतजार के सहयोगी हारून के साथ मिलकर अंजा दिया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2025 09:41 am

Published on:

11 Aug 2025 09:40 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Shamli / UP Crime : दो लव स्टोरी, तीन दिन और दो पतियों का कत्ल, हैरान कर देंगी यें वारदात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.