लाड़ली बहनें चेक कर लें बैंक अकाउंट…खाते में ट्रांसफर हो गई 29वीं किस्त

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव रविवार को श्योपुर दौरे पर हैं। उन्होंने आज सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की लगभग 1 करोड़ 26 लाख 86 हजार लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1541 करोड़ की राशि जारी की। इसी के साथ लाड़ली बहनों के खाते में 29वीं किस्त के 1500 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं।