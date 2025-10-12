लाड़ली बहनें चेक कर लें बैंक अकाउंट…खाते में ट्रांसफर हो गई 29वीं किस्त

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव रविवार को श्योपुर दौरे पर हैं। उन्होंने आज सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की लगभग 1 करोड़ 26 लाख 86 हजार लाड़ली बहनों के बैंक खातों में 1541 करोड़ की राशि जारी की। इसी के साथ लाड़ली बहनों के खाते में 29वीं किस्त के 1500 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं।
सीएम डॉ मोहन यादव ने जिले में 98.87 करोड़ रुपए लागत के 14 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें प्रेमसर–हिरनीखेड़ा–मूड़ला मार्ग का उन्नयन (59.78 करोड़ रुपए), ग्राम अकोरिया, खैरघाटा, हिरनीखेड़ा, पच्चीपुरा, मेखड़ी, सलापुरा में नवीन विद्युत उपकेंद्रों का निर्माण और नलजल योजनाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं।
सीएम डॉ मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को भाईदूज से 1500 रुपए महीना देने का ऐलान किया था। साल 2028 तक बहनों के खाते में तीन हजार रुपए महीने आएंगे। ये हमारा संकल्प है। भाईदूज से आपके खाते में हर महीने 1500 सौ रुपए आएंगे। साल 2028 में तीन हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे।
लाड़ली बहना योजना की 29 वीं किस्त जारी होते ही आपके मोबाइल में 1500 रुपए क्रेडिट होने का मैसेज आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप https://cmladlibahna.mp.gov.in/ पर जाकर आवेदन और भुगतान की स्थिति चेक कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
श्योपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग