श्योपुर से सबलगढ़ जा रही बस में लगी आग, जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे यात्री

MP News: मध्यप्रदेश के श्योपुर जिल से बड़ी खबर सामने आई है। जहां सबलगढ़ जा रही यात्री बस में मंगलवार की दोपहर अचानक आग लग गई। जिससे यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। यात्री जान बचाने के लिए खिड़कियों और दरवाजों से कूदते नजर आए। हालांकि, हालांकि, किसी जान-माल का नुकसान नहीं हुआ



दरअसल, पूरी घटना चंबल नहर रोड पर बलावनी के निकट चांदूपुरा पुलिया के पास की है। यात्री बस दोपहर 3 बजे श्योपुर से रवाना हुई। इस दौरान दोपहर साढ़े 3 बजे के आसपास बस जब चांदूपुरा पुलिया के पास पहुंची। तभी अचानक बस में आ लग गई और धुआं उठता देख यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद जैसे ही चालक ने बस रोकी। तुरंत ही यात्री बस की खिड़कियों और दरवाजों से कूदते नजर आए।



सूचना के बाद मौके पर पहुंची ढोढर थाना पुलिस ने दूसरी बस बुलाई और यात्रियों को रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि शॉट-सर्किट के चलते बस में आग लगी।

