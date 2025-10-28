Patrika LogoSwitch to English

श्योपुर

श्योपुर से सबलगढ़ जा रही बस में लगी आग, जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे यात्री

MP News: मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले में मंगलवार की दोपहर अचानक बस में आग लग गई। जिसके कारण यात्रियों में हड़कंप मच गया।

Google source verification

श्योपुर

image

Himanshu Singh

Oct 28, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के श्योपुर जिल से बड़ी खबर सामने आई है। जहां सबलगढ़ जा रही यात्री बस में मंगलवार की दोपहर अचानक आग लग गई। जिससे यात्रियों के बीच अफरा-तफरी मच गई। यात्री जान बचाने के लिए खिड़कियों और दरवाजों से कूदते नजर आए। हालांकि, हालांकि, किसी जान-माल का नुकसान नहीं हुआ

दरअसल, पूरी घटना चंबल नहर रोड पर बलावनी के निकट चांदूपुरा पुलिया के पास की है। यात्री बस दोपहर 3 बजे श्योपुर से रवाना हुई। इस दौरान दोपहर साढ़े 3 बजे के आसपास बस जब चांदूपुरा पुलिया के पास पहुंची। तभी अचानक बस में आ लग गई और धुआं उठता देख यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद जैसे ही चालक ने बस रोकी। तुरंत ही यात्री बस की खिड़कियों और दरवाजों से कूदते नजर आए।

सूचना के बाद मौके पर पहुंची ढोढर थाना पुलिस ने दूसरी बस बुलाई और यात्रियों को रवाना किया गया। बताया जा रहा है कि शॉट-सर्किट के चलते बस में आग लगी।

Published on:

28 Oct 2025 06:40 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / श्योपुर से सबलगढ़ जा रही बस में लगी आग, जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदे यात्री

श्योपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

