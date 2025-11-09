एमपी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई दुकान: प्रशासन ने खाली कराई, अब बनेगा ‘अस्पताल’

MP News: मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के कराहल में रविवार को जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शिवपुरी रोड पर गुरूद्वारे के सामने शासकीय भूमि पर किए जा रहे अतिक्रमण को हटाकर उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया। लगभग 2 घंटे चली इस कार्रवाई में प्रशासन ने जेसीबी की मशीन से दुकानों का निर्माण पूरी तरह से ढहा दिया।



बताया जा रहा है कि ये जमीन यूनानी अस्पताल निर्माण के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने बिना अनुमति यहां कब्जा करके दुकानें बना ली थीं।



प्रशासन के द्वारा पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अतिक्रमणकारियों ने न तो यहां निर्माण कार्य को बंद कराया और न ही नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत किया। इस स्थिति को देखते हुए रविवार को जिला प्रशासन की टीम ने दो घंटे की कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद लोगों को हटाया और जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण ढहा दिया।



इस पूरे मामले पर कराहल एसडीएम बीएस श्रीवास्तव कार्रवाई पूरी तरह से काननूी प्रक्रिया के तहत की गई है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दास्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी इस तरह के मामलों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि विकास कार्यों में बाधा न हो।