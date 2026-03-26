काली मां को कहे अपशब्द और तोड़ दी प्रतिमा, नवरात्रि में भाई की हत्या के लिए भगवान को बताया दोषी

MP News :मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के तेदुआ थाना इलाके में गुस्से में आपा खो चुके शख्स ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया, जिसने पूरे इलाके में सनसनी और आक्रोश का माहौल बना दिया है। दरअसल, यहां एक शख्स की पिछली नवरात्रि के दिनों में हत्या हो गई है, ऐसे में अपने चचेरे भाई की हत्या के लिए आगबबूला ग्रामीण मां काली को दोषी मान बैठा। इसी के चलते उसने न सिर्फ माता को जमकर अपशब्द कहे, इसके बाद माता की प्रतिमा पर पत्थर पटक दिया, जिससे प्रतिमा खंडित हो गई। घटना के बाद इलाके में युवक के प्रति खासा नाराजगी देखने को मिली। ग्रामीणों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।