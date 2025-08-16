काशी विश्वनाथ दर्शन कर गुजरात लौट रही तीर्थ यात्रियों से भरी बस-मेटाडोर में जा घुसी, 4 की दर्दनाक मौत 9 गंभीर

Road Accident :मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां सुरवाया थाना इलाके के अंतर्गत आने वाली अमोला घाटी के पास शनिवार सुबह 6:30 बजे तीर्थ यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार मिनी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर को पार करते हुए सामने से आ रेह मेटाडोर वाहन में जा घुसी। इस भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 9 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
बता दें कि, हादसा इतना भीषण था कि, टक्कर के बाद दोनों वाहन एक दूसरे में बुरी तरह से घुस गए और उनका मलबा सड़क पर चारों और फैल गया। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अन्य तीन यात्री खबर लिखे जाने तक मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ चुके हैं। घटना में अबतक कुल चार लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।
फिलहाल, अबतक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। सुरवाया पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुई मिनी बस में सवार तीर्थ यात्री काशी विश्वनाथ मंदिर से दर्शन कर वापस गुजरात लौट रहे थे। तड़के बस चलाते समय चालक को नींद का झोंका आ गया था, जिसने इतने दर्दनाक सड़क हादसे का रूप धारण कर लिया।