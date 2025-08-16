काशी विश्वनाथ दर्शन कर गुजरात लौट रही तीर्थ यात्रियों से भरी बस-मेटाडोर में जा घुसी, 4 की दर्दनाक मौत 9 गंभीर

Road Accident :मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। यहां सुरवाया थाना इलाके के अंतर्गत आने वाली अमोला घाटी के पास शनिवार सुबह 6:30 बजे तीर्थ यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार मिनी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर को पार करते हुए सामने से आ रेह मेटाडोर वाहन में जा घुसी। इस भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 9 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं।