शिवपुरी में बुजुर्ग से लूट करने वाला बाइक सवार बदमाश गिरफ्तार

टीआई कृपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि रातौर निवासी बुजुर्ग ग्यासी राठौर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह 20 जनवरी को दोपहर करीब 2 बजे वह बैंक ऑफ बड़ौदा से वृद्धाअवस्था की मिलने वाली पेंशन की राशि निकालकर साइकिल से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान ईटमा रोड स्थित दतिया वाले के फार्म के पास दो युवक मोटरसाइकिल से आए। पीछे बैठे युवक ने उनके कान में पहनी सोने की बाली झपट्टा मारकर छीन ली, जिससे उनके कान से खून निकल आया। शोर मचाने पर दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जब पड़ताल करते हुए सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पुलिस ने मनियर क्षेत्र निवासी आरोपी गोलू जाटव को गिरफ्तार कर लिया है तथा लूटी गई सोने की बाली सहित देशी कट्टा व राउंड बरामद कर लिया।