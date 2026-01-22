22 जनवरी 2026,

गुरुवार

शिवपुरी

शिवपुरी में बुजुर्ग से लूट करने वाला बाइक सवार बदमाश गिरफ्तार

mp crime: बाइक सवार बदमाशों ने कट्टा अड़ाकर बुजुर्ग से लूटी थी कान की सोने की बाली, पुलिस ने 24 घंटे में मामले को ट्रेस कर पकड़ा एक बदमाश।

शिवपुरी

image

Shailendra Sharma

Jan 22, 2026

shivpuri

bike borne robbers arrested looted gold earring

mp crime: मध्यप्रदेश के शिवपुरी शहर के कोतवाली अंतर्गत ईटमा रोड पर दतिया वाले फार्म के पास दो बाइक सवार बदमाशों ने एक वृद्ध पर हमला करते हुए कट्टे की नोंक पर कान में पहनी हुई सोने की बाली लूट ली। घटना में बुजुर्ग का कान फट गया और खून बहने लगा। बाद में पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा जिस पर से पुलिस ने अज्ञात पर मामला दर्ज कर 24 घंटे में ही घटना को अंजाम देने वाले दो बदमाशों में से एक आरोपी को पकड़कर उसके पास से लूटी गई सोने की बाली व वारदात में प्रयोग किया गया देशी कट्टा और राउंड बरामद कर लिया है। दूसरे फरार आरोपी की तलाश जारी है।

बुजुर्ग से लूट का पर्दाफाश

टीआई कृपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि रातौर निवासी बुजुर्ग ग्यासी राठौर ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह 20 जनवरी को दोपहर करीब 2 बजे वह बैंक ऑफ बड़ौदा से वृद्धाअवस्था की मिलने वाली पेंशन की राशि निकालकर साइकिल से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान ईटमा रोड स्थित दतिया वाले के फार्म के पास दो युवक मोटरसाइकिल से आए। पीछे बैठे युवक ने उनके कान में पहनी सोने की बाली झपट्टा मारकर छीन ली, जिससे उनके कान से खून निकल आया। शोर मचाने पर दोनों आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जब पड़ताल करते हुए सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो पुलिस ने मनियर क्षेत्र निवासी आरोपी गोलू जाटव को गिरफ्तार कर लिया है तथा लूटी गई सोने की बाली सहित देशी कट्टा व राउंड बरामद कर लिया।

नशे का शौक पूरा करने की लूट

वारदात में शामिल दूसरा आरोपी संजय जाटव अभी फरार है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी फरार है, उस पर पहले से लूट व कई अन्य मामले दर्ज हैं और इन दोनों बदमाशों ने नशे का शौक पूरा करने के लिए इस लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों को पकड़ने में टीआई राठौड़ के अलावा उनि सुमित शर्मा, हवलदार संतोष वैश, आरक्षक अजय यादव, आरक्षक ब्रजेन्द्र, आरक्षक अजय आदि की भूमिका रही।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / शिवपुरी में बुजुर्ग से लूट करने वाला बाइक सवार बदमाश गिरफ्तार

