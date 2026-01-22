भोपाल में गर्ल्स हॉस्टल में बीटेक की छात्रा ने की खुदकुशी

RGPV गर्ल्स हॉस्टल में रहकर बीटेक की पढ़ाई करने वाली छात्रा सव्याश्री मुनागला का गुरुवार को उसके ही कमरे में फांसी पर लटकी मिली। सव्याश्री धार जिले की रहने वाली थी और RGPV कॉलेज से बीटेक कम्प्यूटर साइंस एण्ड बिजनेस सिस्टम (CSBS) की पढ़ाई कर रही थी। बुधवार रात को खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में गई थी और गुरुवार सुबह जब काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आई तो अन्य छात्राओं ने हॉस्टल के स्टाफ को सूचना दी। हॉस्टल स्टाफ की ओर से पुलिस को सूचित किया गया जिसके बाद पुलिस हॉस्टल पहुंची और कमरे का गेट खोला तो सव्याश्री फांसी के फंदे पर झूलती मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।