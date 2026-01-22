भोपाल में गर्ल्स हॉस्टल में बीटेक की छात्रा ने की खुदकुशी

rgpv girls hostel btech student suicide (मृतका सव्याश्री की फाइल फोटो)
mp news: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में RGPV गर्ल्स हॉस्टल में एक बीटेक की छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छात्रा का शव उसके ही कमरे में फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। गुरुवार की सुबह जब काफी देर तक छात्रा कमरे से नहीं निकली तो अन्य छात्राओं ने हॉस्टल के स्टाफ को सूचना दी थी। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।
RGPV गर्ल्स हॉस्टल में रहकर बीटेक की पढ़ाई करने वाली छात्रा सव्याश्री मुनागला का गुरुवार को उसके ही कमरे में फांसी पर लटकी मिली। सव्याश्री धार जिले की रहने वाली थी और RGPV कॉलेज से बीटेक कम्प्यूटर साइंस एण्ड बिजनेस सिस्टम (CSBS) की पढ़ाई कर रही थी। बुधवार रात को खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में गई थी और गुरुवार सुबह जब काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आई तो अन्य छात्राओं ने हॉस्टल के स्टाफ को सूचना दी। हॉस्टल स्टाफ की ओर से पुलिस को सूचित किया गया जिसके बाद पुलिस हॉस्टल पहुंची और कमरे का गेट खोला तो सव्याश्री फांसी के फंदे पर झूलती मिली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
बताया गया है कि खुदकुशी करने वाली छात्रा सव्याश्री की एक दिन पहले बुधवार को हॉस्टल के महिला स्टाफ से नोंक-झोंक हुई थी। पुलिस को छात्रा के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने छात्रा के परिजन को सूचना दे दी है, परिजन के भोपाल आने के बाद ही शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि परिजन और साथियों के डिटेल बयान और पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
भोपाल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग