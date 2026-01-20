20 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिवपुरी

वफादारी…मालिक की मौत के बाद रात भर शव के पास बैठा रहा कुत्ता मोती

mp news: जब शव को पोस्टमार्टम के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली से ले जाया गया, तब भी कुत्ता मोती मालिक के शव से चिपककर बैठा रहा।

2 min read
Google source verification

शिवपुरी

image

Shailendra Sharma

Jan 20, 2026

shivpuri dog news

dog loyalty owner death story

mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा के बड़ोरा में इंसान व जानवर के प्रेम का बड़ा उदाहरण सामने आया है। इसमें एक युवक ने बीती रात फांसी लगाकर जान दे दी। युवक के खुदकुशी करने के बाद उसका पालतू कुत्ता मोती रातभर मालिक के शव के पास बैठा रहा। इतना ही नहीं जब सुबह ग्रामीण शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली से ले जा रहे थे तब भी मोती ने मालिक का साथ नहीं छोड़ा। वो ट्रॉली में मालिक के शव से चिपककर बैठा रहा।

वफादारी..रातभर मालिक के शव के पास बैठा रहा 'मोती'

जानकारी के मुताबिक बड़ोरा निवासी जगदीश प्रजापति ने बीती रात फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जगदीश का पालतू कुत्ता मोती रात में जगदीश के शव के पास ही बैठा रहा। लोगों ने अभी तक इंसान- जानवर के बीच प्रेम व वफादारी की कहानियां या तो किताबों में पढ़ीं थीं या फिर फिल्मों में देखी थीं लेकिन जब बडोरा के लोगों ने मोती का मालिक के प्रति प्रेम देखा तो हर किसी की आंख नम हो गई। लोग यही बोलते हुए दिखाई दिए कि आज के समय में इंसान से ज्यादा तो जानवर वफादार हो गया है।

पोस्टमार्टम कराने करैरा तक गया

मंगलवार सुबह गांव के लोगों को जगदीश के सुसाइड करने की खबर लगी तो वो उसके घर पहुंचे। जगदीश के शव को पोस्टमार्टम के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली से करैरा ले जाया गया। लेकिन इस दौरान भी पालतू कुत्ते मोती ने मालिक जगदीश का साथ नहीं छोड़ा, वो पूरे रास्ते ट्रॉली में मालिक जगदीश के शव से चिपककर बैठा रहा। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने शव का पीएम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जगदीश ने फांसी क्यों लगाई, इसका अभी खुलासा नही हो पाया है। एक तरफ जहां गांव में जगदीश द्वारा आत्महत्या जैसा कदम उठाने सेलोग हैरान हैं तो वहीं पालतू कुत्ते मोती की वफादारी देख लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

दोस्त और पत्नी के अफेयर की ‘बलि’ चढ़ा पति, 12 दिन बाद मिला कंकाल
शिवपुरी
shivpuri

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Jan 2026 09:33 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / वफादारी…मालिक की मौत के बाद रात भर शव के पास बैठा रहा कुत्ता मोती

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दोस्त और पत्नी के अफेयर की 'बलि' चढ़ा पति, 12 दिन बाद मिला कंकाल

shivpuri
शिवपुरी

शर्मनाक! वाहन था फिर भी न होने का बहाना बनाते रहे जिम्मेदार, प्रसूता ने ट्रॉली में दिया नवजात को जन्म

MP News
शिवपुरी

1 लाख किसानों को मिलेगा लाभ, खातों में रुपए डालेगी सरकार

Bhavantar Scheme
शिवपुरी

एमपी में घी को लेकर भिड़ीं सास-बहू, तू-तू मैं-मैं के बाद बहू ने उठाया बड़ा कदम

shivpuri
शिवपुरी

ये रूट 18 जनवरी तक रहेगा डायवर्ट, आदेश जारी

mp news
शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.