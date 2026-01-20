वफादारी…मालिक की मौत के बाद रात भर शव के पास बैठा रहा कुत्ता मोती

मंगलवार सुबह गांव के लोगों को जगदीश के सुसाइड करने की खबर लगी तो वो उसके घर पहुंचे। जगदीश के शव को पोस्टमार्टम के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली से करैरा ले जाया गया। लेकिन इस दौरान भी पालतू कुत्ते मोती ने मालिक जगदीश का साथ नहीं छोड़ा, वो पूरे रास्ते ट्रॉली में मालिक जगदीश के शव से चिपककर बैठा रहा। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने शव का पीएम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जगदीश ने फांसी क्यों लगाई, इसका अभी खुलासा नही हो पाया है। एक तरफ जहां गांव में जगदीश द्वारा आत्महत्या जैसा कदम उठाने सेलोग हैरान हैं तो वहीं पालतू कुत्ते मोती की वफादारी देख लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं।