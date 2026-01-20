वफादारी…मालिक की मौत के बाद रात भर शव के पास बैठा रहा कुत्ता मोती

dog loyalty owner death story
mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा के बड़ोरा में इंसान व जानवर के प्रेम का बड़ा उदाहरण सामने आया है। इसमें एक युवक ने बीती रात फांसी लगाकर जान दे दी। युवक के खुदकुशी करने के बाद उसका पालतू कुत्ता मोती रातभर मालिक के शव के पास बैठा रहा। इतना ही नहीं जब सुबह ग्रामीण शव को पोस्टमार्टम कराने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली से ले जा रहे थे तब भी मोती ने मालिक का साथ नहीं छोड़ा। वो ट्रॉली में मालिक के शव से चिपककर बैठा रहा।
जानकारी के मुताबिक बड़ोरा निवासी जगदीश प्रजापति ने बीती रात फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जगदीश का पालतू कुत्ता मोती रात में जगदीश के शव के पास ही बैठा रहा। लोगों ने अभी तक इंसान- जानवर के बीच प्रेम व वफादारी की कहानियां या तो किताबों में पढ़ीं थीं या फिर फिल्मों में देखी थीं लेकिन जब बडोरा के लोगों ने मोती का मालिक के प्रति प्रेम देखा तो हर किसी की आंख नम हो गई। लोग यही बोलते हुए दिखाई दिए कि आज के समय में इंसान से ज्यादा तो जानवर वफादार हो गया है।
मंगलवार सुबह गांव के लोगों को जगदीश के सुसाइड करने की खबर लगी तो वो उसके घर पहुंचे। जगदीश के शव को पोस्टमार्टम के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली से करैरा ले जाया गया। लेकिन इस दौरान भी पालतू कुत्ते मोती ने मालिक जगदीश का साथ नहीं छोड़ा, वो पूरे रास्ते ट्रॉली में मालिक जगदीश के शव से चिपककर बैठा रहा। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने शव का पीएम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जगदीश ने फांसी क्यों लगाई, इसका अभी खुलासा नही हो पाया है। एक तरफ जहां गांव में जगदीश द्वारा आत्महत्या जैसा कदम उठाने सेलोग हैरान हैं तो वहीं पालतू कुत्ते मोती की वफादारी देख लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं।
