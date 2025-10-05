Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिवपुरी

NHAI की बड़ी लापरवाही! बीच सड़क से बिना खंभे हटाए ही शुरु कर दिया सर्विस रोड का निर्माण

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में एनएचएआई की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां बीच सड़क से बिजली के खंभे हटाए ही सड़क निर्माण शुरु कर दिया गया।

2 min read

शिवपुरी

image

Himanshu Singh

Oct 05, 2025

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के एनएचएआई की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां करैरा अनुविभाग अंतर्गत अमोला क्रेशर पर एनएचएआई पिछले एक महीने से एक किलोमीटर लंबी सर्विस रोड का निर्माण कर रहा है। इस रोड के बीच में ही 11 बिजली के खंभे लगे हुए है। ऐसे में सर्विस रोड बनने के बाद इन खंभों के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने इस संबंध में कई बार जिमेदारों से शिकायत की, लेकिन अभी तक बिजली के खंभों को शिफ्ट करने की कार्रवाई नहीं की गई।

जानकारी के अनुसार, कोटा-झांसी हाइवे पर अमोला पुल क्रेशर के पास हाइवे प्रबंधन एक किलोमीटर लंबी सर्विस रोड का निर्माण करा रहा है। ताकि इस रोड का उपयोग आसपास के ग्रामीण कर सकें और अपने वाहन भी साइड से खड़े कर सकें। जिस जगह पर प्रबंधन सर्विस रोड बना रहे है, वहां पर सालों पुराने करीब 11 बिजली के खंभे लगे हुए हैं। यह खंभे बीच सड़क पर होने और सर्विस रोड बनने के बाद इन खंभों से टकराने से बड़ा हादसा हो सकता है। इतना ही नहीं सर्विस रोड के पास ही हाइवे है और वहां पर २४ घंटे तेज रतार में हजारों वाहनों का निकलना होता है। उस हाइवे पर निकलने वाले वाहन चालक भी इन खंभों से टकराकर घायल हो सकते हैं।

इस पूरे मामले पर बिजली कंपनी करैरा के सहायक प्रबंधक सुजीत कुमार मिश्रा का कहना है कि हमारे पास खंभों को शिट कराने का आवेदन काफी पहले आ चुका है। मैं खुद ही मौके पर सर्वे करने गया था। इन खंभों को शिट कराने का खर्चा भी हाइवे प्रबंधन देगा। हम जल्द ही खंभों को शिट कराने के साथ डीपी लगवाने का काम करवाएंगे।

एनएचएआई शिवपुरी के प्रोजेक्ट मैनेजर संतोष कनोजिया ने बताया कि हमने सर्विस रोड का काम शुरू करने से कई दिनों पहले ही बिजली कंपनी को बिजली के खंभे शिट करने के लिए सभी दस्तावेज लगाकर आवेदन कर दिया था। बिजली कंपनी ने सर्वे भी कर लिया है। हमारा काम चालू है। जल्द ही खंभे शिट हो जाएंगे,, ऐसी हमारी बात बिजली कंपनी से हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 04:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / NHAI की बड़ी लापरवाही! बीच सड़क से बिना खंभे हटाए ही शुरु कर दिया सर्विस रोड का निर्माण

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में डैम में गिरी कार, पति-पत्नी व दो बच्चों को लोगों ने जान पर खेलकर बचाया..

shivpuri
शिवपुरी

एमपी में ‘भाजपा विधायक चरस तस्करी में पार्टनर’, कांग्रेस विधायक का गंभीर आरोप

shivpuri mla
शिवपुरी

परीक्षा देने निकली छात्रा पेड़ से लटकी मिली, बैग में मिली प्रेग्नेंसी किट..

shivpuri
शिवपुरी

एमपी में बीच तिराहे पर रिश्वत लेते पकड़ाया फॉरेस्ट गार्ड, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

shivpuri
शिवपुरी

मुआवजा न मिलने पर किसानों ने ठेकेदार पर बरसाए पत्थर, प्रशासन और ग्रामीण आमने-सामने

Ur river project farmers protest stone pelting compensation issue mp news
शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.