NHAI की बड़ी लापरवाही! बीच सड़क से बिना खंभे हटाए ही शुरु कर दिया सर्विस रोड का निर्माण

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के एनएचएआई की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां करैरा अनुविभाग अंतर्गत अमोला क्रेशर पर एनएचएआई पिछले एक महीने से एक किलोमीटर लंबी सर्विस रोड का निर्माण कर रहा है। इस रोड के बीच में ही 11 बिजली के खंभे लगे हुए है। ऐसे में सर्विस रोड बनने के बाद इन खंभों के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने इस संबंध में कई बार जिमेदारों से शिकायत की, लेकिन अभी तक बिजली के खंभों को शिफ्ट करने की कार्रवाई नहीं की गई।



जानकारी के अनुसार, कोटा-झांसी हाइवे पर अमोला पुल क्रेशर के पास हाइवे प्रबंधन एक किलोमीटर लंबी सर्विस रोड का निर्माण करा रहा है। ताकि इस रोड का उपयोग आसपास के ग्रामीण कर सकें और अपने वाहन भी साइड से खड़े कर सकें। जिस जगह पर प्रबंधन सर्विस रोड बना रहे है, वहां पर सालों पुराने करीब 11 बिजली के खंभे लगे हुए हैं। यह खंभे बीच सड़क पर होने और सर्विस रोड बनने के बाद इन खंभों से टकराने से बड़ा हादसा हो सकता है। इतना ही नहीं सर्विस रोड के पास ही हाइवे है और वहां पर २४ घंटे तेज रतार में हजारों वाहनों का निकलना होता है। उस हाइवे पर निकलने वाले वाहन चालक भी इन खंभों से टकराकर घायल हो सकते हैं।



इस पूरे मामले पर बिजली कंपनी करैरा के सहायक प्रबंधक सुजीत कुमार मिश्रा का कहना है कि हमारे पास खंभों को शिट कराने का आवेदन काफी पहले आ चुका है। मैं खुद ही मौके पर सर्वे करने गया था। इन खंभों को शिट कराने का खर्चा भी हाइवे प्रबंधन देगा। हम जल्द ही खंभों को शिट कराने के साथ डीपी लगवाने का काम करवाएंगे।



एनएचएआई शिवपुरी के प्रोजेक्ट मैनेजर संतोष कनोजिया ने बताया कि हमने सर्विस रोड का काम शुरू करने से कई दिनों पहले ही बिजली कंपनी को बिजली के खंभे शिट करने के लिए सभी दस्तावेज लगाकर आवेदन कर दिया था। बिजली कंपनी ने सर्वे भी कर लिया है। हमारा काम चालू है। जल्द ही खंभे शिट हो जाएंगे,, ऐसी हमारी बात बिजली कंपनी से हुई है।