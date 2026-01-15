ये रूट 18 जनवरी तक रहेगा डायवर्ट, आदेश जारी

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी शहर के लोगों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। जहां शिवपुरी-पोहरी मार्ग पर लेवल क्रॉसिंग नंबर 59-सी पर रेलवे ओवर ब्रिज यानी आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है। जिस कारण मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। ये प्रतिबंध 18 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके संबंध में कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी में आदेश जारी किया है।