शिवपुरी

ये रूट 18 जनवरी तक रहेगा डायवर्ट, आदेश जारी

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी में रेलवे ओवर ब्रिज यानी आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है।

शिवपुरी

image

Himanshu Singh

Jan 15, 2026

mp news

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी शहर के लोगों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। जहां शिवपुरी-पोहरी मार्ग पर लेवल क्रॉसिंग नंबर 59-सी पर रेलवे ओवर ब्रिज यानी आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है। जिस कारण मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। ये प्रतिबंध 18 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके संबंध में कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चौधरी में आदेश जारी किया है।

शहर के अंदर जाने की अनुमति

आदेशानुसार, रेलवे स्टेशन शिवपुरी की ओर जाने वाले सभी वाहनों को शहर के अंदर से गुजरने की अनुमति दी गई है। प्रशासन की ओर से हवाला दिया गया है कि ये कदम आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। यह आदेश मोटरयान अधिनियम 1988 और और मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के तहत जारी किया गया है।

वैकल्पिक मार्गों का उपयोग किया जाए

प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वह वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। साथ ही यातायात व्यवस्था बनाए रखें। ताकि इससे निर्माण कार्य समय पर पूरा हो सके और किसी प्रकार की दुर्घटना न हो।

संबंधित विषय:

mp news

Published on:

15 Jan 2026 01:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / ये रूट 18 जनवरी तक रहेगा डायवर्ट, आदेश जारी

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

