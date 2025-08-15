एमपी में तहसीलदार के रीडर को दफ्तर में घुसकर पीटा, कपड़े फाड़े..

करैरा तहसील कार्यालय में पदस्थ सिरमौद के नायब तहसीलदार के रीडर अवनेश जाटव ने बताया कि वो रोजाना की तरह गुरुवार दोपहर को भी तहसील कार्यालय के कक्ष में बैठे थे। इसी दौरान करैरा तहसील के सामने रहने वाले जय अम्बे वाटिका संचालक मायाराम साहू आए और किसी जमीन की नकल तत्काल देने की बात कही, जिसे वह लोकसेवा तक जावक करवाना चाहते थे। यह काम पास के कमरे में स्थित जावक शाखा में होता है, जहां उस समय बाबू बद्री प्रसाद खाना खाने की बात कहकर गायब हो गए थे। लंच टाइम होने के कारण जावक शाखा में कोई नहीं था, जिस पर मैंने इंतजार करने के लिए कहा।