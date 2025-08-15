Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिवपुरी

एमपी में तहसीलदार के रीडर को दफ्तर में घुसकर पीटा, कपड़े फाड़े..

mp news: जमीन की नकल की कॉपी तुरंत न मिलने पर भड़का जय अम्बे वाटिका का संचालक, रीडर से मारपीट कर फाड़े दस्तावेज...।

शिवपुरी

Shailendra Sharma

Aug 15, 2025

shivpuri
Tehsildar reader was beaten up in office (source-patrika)

mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा तहसील कार्यालय में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक शख्स ने नायब तहसीलदार के रीडर के साथ दफ्तर के अंदर ही मारपीट करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए। हंगामा सुन साथी कर्मचारी पहुंचे और किसी तरह मारपीट करने वाले शख्स को पकड़ा जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। पीड़ित रीडर ने आरोपी के खिलाफ मारपीट व शासकीय दस्तावेज फाड़ने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है जिसके आधार पर पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है।

तत्काल जमीन की नकल निकालने को कहा

करैरा तहसील कार्यालय में पदस्थ सिरमौद के नायब तहसीलदार के रीडर अवनेश जाटव ने बताया कि वो रोजाना की तरह गुरुवार दोपहर को भी तहसील कार्यालय के कक्ष में बैठे थे। इसी दौरान करैरा तहसील के सामने रहने वाले जय अम्बे वाटिका संचालक मायाराम साहू आए और किसी जमीन की नकल तत्काल देने की बात कही, जिसे वह लोकसेवा तक जावक करवाना चाहते थे। यह काम पास के कमरे में स्थित जावक शाखा में होता है, जहां उस समय बाबू बद्री प्रसाद खाना खाने की बात कहकर गायब हो गए थे। लंच टाइम होने के कारण जावक शाखा में कोई नहीं था, जिस पर मैंने इंतजार करने के लिए कहा।

ये भी पढ़ें

कार से युवती को ले जा रहे थे उज्जैन, शोर मचाया तो पता चला 1 लाख रूपये में हुई डील…
इंदौर
indore

गाली-गलौच करते हुए की मारपीट

इंतजार करने की बात सुनते ही मायाराम साहू भड़क गए और गाली गलौच करने लगे। गाली देने से मना किा तो मारपीट करते हुए कपड़े फाड़ दिा और टेबिल पर रखे जरूरी शासकीय दस्तावेज भी फाड़ दिए। शोर सुनकर अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाया, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चला गया। इस मामले में करैरा थाना प्रभारी विनोद छावई ने बताया कि पीड़ित का आवेदन प्राप्त हुआ है, पुलिस टीम को तस्दीक के लिए भेजा गया है।

ये भी पढ़ें

पड़ोसन ने प्रेमी के सामने ‘परोसी’ 14 साल की लड़की, कई दिनों बाद चंगुल से छूटी…
सतना
satna

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 07:35 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / एमपी में तहसीलदार के रीडर को दफ्तर में घुसकर पीटा, कपड़े फाड़े..

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.