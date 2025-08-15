एमपी में तहसीलदार के रीडर को दफ्तर में घुसकर पीटा, कपड़े फाड़े..

mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा तहसील कार्यालय में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक शख्स ने नायब तहसीलदार के रीडर के साथ दफ्तर के अंदर ही मारपीट करते हुए उसके कपड़े फाड़ दिए। हंगामा सुन साथी कर्मचारी पहुंचे और किसी तरह मारपीट करने वाले शख्स को पकड़ा जिसके बाद स्थिति सामान्य हुई। पीड़ित रीडर ने आरोपी के खिलाफ मारपीट व शासकीय दस्तावेज फाड़ने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है जिसके आधार पर पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है।
करैरा तहसील कार्यालय में पदस्थ सिरमौद के नायब तहसीलदार के रीडर अवनेश जाटव ने बताया कि वो रोजाना की तरह गुरुवार दोपहर को भी तहसील कार्यालय के कक्ष में बैठे थे। इसी दौरान करैरा तहसील के सामने रहने वाले जय अम्बे वाटिका संचालक मायाराम साहू आए और किसी जमीन की नकल तत्काल देने की बात कही, जिसे वह लोकसेवा तक जावक करवाना चाहते थे। यह काम पास के कमरे में स्थित जावक शाखा में होता है, जहां उस समय बाबू बद्री प्रसाद खाना खाने की बात कहकर गायब हो गए थे। लंच टाइम होने के कारण जावक शाखा में कोई नहीं था, जिस पर मैंने इंतजार करने के लिए कहा।
इंतजार करने की बात सुनते ही मायाराम साहू भड़क गए और गाली गलौच करने लगे। गाली देने से मना किा तो मारपीट करते हुए कपड़े फाड़ दिा और टेबिल पर रखे जरूरी शासकीय दस्तावेज भी फाड़ दिए। शोर सुनकर अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाया, जिसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चला गया। इस मामले में करैरा थाना प्रभारी विनोद छावई ने बताया कि पीड़ित का आवेदन प्राप्त हुआ है, पुलिस टीम को तस्दीक के लिए भेजा गया है।