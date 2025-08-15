पड़ोसन ने प्रेमी के सामने ‘परोसी’ 14 साल की लड़की, कई दिनों बाद चंगुल से छूटी…

लापता होने के करीब ढ़ाई महीने बाद नाबालिग ने 12 अगस्त को रात करीब 1 बजे पिता को फोन किया और बताया कि वो गुरूग्राम में है। पिता ने तुरंत दिल्ली में रहने वाले रिश्तदारों को फोन किया और फिर बेटी को वापस सतना घर लेकर आए। वापस आने पर नाबालिग ने परिजन को बताया कि पड़ोसन योगिता (बदला हुआ नाम) उसे नौकरी का झांसा देकर दिल्ली ले गई थी जहां उसने उसे अपने प्रेमी दुर्गेश को सौंप दिया। दुर्गेश ने उसे कमरे में बंधक बनाकर रखा और करीब ढ़ाई महीने तक उसके साथ रेप करता रहा। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी महिला योगिता को गिरफ्तार कर लिया है जबकि उसके प्रेमी दुर्गेश की तलाश कर रही है।