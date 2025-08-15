पड़ोसन ने प्रेमी के सामने ‘परोसी’ 14 साल की लड़की, कई दिनों बाद चंगुल से छूटी…

mp news: मध्यप्रदेश के सतना जिले की रहने वाली एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। हैरानी की बात ये है कि नाबालिग से दरिंदगी की इस घटना में एक महिला भी शामिल है जो कि उसकी पड़ोसन है। पड़ोसन ही नाबालिग को नौकरी का झांसा देकर अपने साथ दिल्ली ले गई थी जहां उसने नाबालिग को अपने प्रेमी के सामने परोस दिया। आरोपी के चंगुल से छूटकर वापस लौटी नाबालिग की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है जबकि उसके प्रेमी की तलाश कर रही है।
सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना इलाके में रहने वाली 14 साल की नाबालिग लड़की 20 मई की दोपहर को घर से लापता हो गई थी। परिजन ने उसकी गुमशुदगी थाने में दर्ज कराई थी। तब परिजन ने आरोप लगाया था कि पड़ोस में रहने वाली 25 साल की योगिता (बदला हुआ नाम) दिल्ली में ब्यूटी पार्लर में काम करती है वह गांव आई थी और उनकी नाबालिग बेटी को दिल्ली में नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले गई है।
लापता होने के करीब ढ़ाई महीने बाद नाबालिग ने 12 अगस्त को रात करीब 1 बजे पिता को फोन किया और बताया कि वो गुरूग्राम में है। पिता ने तुरंत दिल्ली में रहने वाले रिश्तदारों को फोन किया और फिर बेटी को वापस सतना घर लेकर आए। वापस आने पर नाबालिग ने परिजन को बताया कि पड़ोसन योगिता (बदला हुआ नाम) उसे नौकरी का झांसा देकर दिल्ली ले गई थी जहां उसने उसे अपने प्रेमी दुर्गेश को सौंप दिया। दुर्गेश ने उसे कमरे में बंधक बनाकर रखा और करीब ढ़ाई महीने तक उसके साथ रेप करता रहा। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी महिला योगिता को गिरफ्तार कर लिया है जबकि उसके प्रेमी दुर्गेश की तलाश कर रही है।