घर-घर सीवर कनेक्शन के लिए नपा ने भेजा 16.86 करोड़ रुपए का प्रस्ताव

शिवपुरी. सीवर प्रोजेक्ट में अब लाइन टेङ्क्षस्टग के बाद घर-घर कनेक्शन के लिए नगर पालिका ने वरिष्ठ कार्यालय को 16.86 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। इस राशि से 95 किमी में डाली गई सीवर लाइन में कुल 11 हजार कनेक्शन होंगे। हालांकि नगर पालिका शुरूआती दौर में महज 230 घरों में 40 लाख रुपए खर्च कर सीवर कनेक्शन देंगी। बड़ी बात यह है कि पीएचई विभाग अभी एक साल में लाइन टेङ्क्षस्टग का काम पूरा नहीं कर पाया है और अब वह बारिश से पहले 15 जून तक टेङ्क्षस्टग का काम पूरा करने का दावा कर रहा है।

नगर पालिका ने 230 घरों में कनेक्शन करने के लिए 18 मार्च 2026 को टेंडर लगा दिया है। सबकुछ सही रहा तो पीएचई विभाग द्वारा बारिश तक सीवर लाइन टेङ्क्षस्टग का काम पूरा होने की उम्मीद है। बता दें कि वैसे तो सीवर लाइन टेङ्क्षस्टग का काम पिछले एक साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन कुछ काम ही हो पाया और फिर बजट के फेर में यह काम करीब 8 माह तक रुका पड़ा रहा। मामले व प्रोजेक्ट को देखते हुए पीएचई व नगरीय निकाय के अधिकारियों ने जब सीवर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया तो इस काम को पूरा करने के लिए अभी एक माह पहले ही नगरीय प्रशासन विभाग ने पीएचई को सीवर लाइन टेङ्क्षस्टग का काम पूरा करने के लिए 9 करोड़ रुपए में से 3 करोड़ रुपए प्रदाय कर दिए हंै। उस राशि के मिलने के बाद ही पीएचई ने टेङ्क्षस्टग के काम में गति पकड़ी है और पीएचई विभाग के अधिकारियों का दावा है कि वह बारिश से पहले इस काम को पूरा नही तो करीब 90 फीसदी तो पूरा कर लेंगे। बताया जा रहा है कि अप्रेल में बांकड़े मंदिर के पास स्थित ट्रीटमेंट प्लांट भी शुरू कर दिया जाएगा।