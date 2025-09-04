मिड-डे मील खाने से मना किया तो प्रिंसिपल ने छात्र को पीटा, बोले- हाथ-पैर तोड़ दूंगा, मासूम पर बरसाई लाठियां

Principal beats student in siddharthnagar UP: यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के बढ़नी कस्बे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक परिषदीय स्कूल के प्रधानाध्यापक पर छात्र को बेरहमी से पीटने और जातिसूचक गाली देने का आरोप लगा है। जानकारी के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी जांच में जुट गए हैं।
छात्र के पिता मनोज गौतम ने बीएसए को भेजी गई शिकायत में बताया कि उनका बेटा अमर गौतम इंटरवल के दौरान मिड-डे मील खाने नहीं गया। उसका कहना था कि भोजन घटिया और गुणवत्ताविहीन होता है। कई बार उसे खाने के बाद बीमार पड़ना पड़ा। इसी बात से नाराज होकर प्रधानाध्यापक ने उसे प्लास्टिक के पाइप से बुरी तरह पीटा।
शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया कि प्रिंसिपल ने पिटाई के दौरान जातिसूचक गालियां दीं और धमकाया कि “पटक कर पीटूंगा, हाथ-पैर तोड़ दूंगा।” बच्चे के शरीर पर चोट के निशान भी मौजूद हैं। अभिभावक ने कहा कि यह केवल उनके बेटे के साथ नहीं बल्कि अन्य बच्चों के साथ भी पहले हो चुका है।
छात्र के पिता ने आगे आरोप लगाया कि जब उन्होंने अधिकारियों से शिकायत की तो प्रधानाध्यापक ने उन्हें रुपयों का लालच देकर मामले को खत्म करने की बात कही। इतना ही नहीं शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी भी दबाव बना रहे हैं कि मामला आगे न बढ़े।
जानकारी के मुताबिक, आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ पूर्व में भी दो अभिभावक बच्चों की पिटाई का केस दर्ज करा चुके हैं। इसके बावजूद कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। इससे अभिभावकों में गहरा रोष है।
बीईओ अरुण कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी उन्हें मिली है और पूरी जांच की गई है। जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। अधिकारी अब इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे।