मिड-डे मील खाने से मना किया तो प्रिंसिपल ने छात्र को पीटा, बोले- हाथ-पैर तोड़ दूंगा, मासूम पर बरसाई लाठियां

छात्र के पिता मनोज गौतम ने बीएसए को भेजी गई शिकायत में बताया कि उनका बेटा अमर गौतम इंटरवल के दौरान मिड-डे मील खाने नहीं गया। उसका कहना था कि भोजन घटिया और गुणवत्ताविहीन होता है। कई बार उसे खाने के बाद बीमार पड़ना पड़ा। इसी बात से नाराज होकर प्रधानाध्यापक ने उसे प्लास्टिक के पाइप से बुरी तरह पीटा।