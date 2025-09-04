Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सिद्धार्थनगर

मिड-डे मील खाने से मना किया तो प्रिंसिपल ने छात्र को पीटा, बोले- हाथ-पैर तोड़ दूंगा, मासूम पर बरसाई लाठियां

UP School News: परिषदीय स्कूल के प्रधानाध्यापक पर मिड-डे मील खाने से मना करने पर छात्र को बेरहमी से पीटने और जातिसूचक गालियां देने का गंभीर आरोप लगा है। छात्र के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है।

सिद्धार्थनगर

Mohd Danish

Sep 04, 2025

up school principal beats student mid day meal refusal siddharthnagar
प्रिंसिपल ने छात्र को पीटा | Image Source - Social Media 'X'

Principal beats student in siddharthnagar UP: यूपी के सिद्धार्थनगर जिले के बढ़नी कस्बे से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक परिषदीय स्कूल के प्रधानाध्यापक पर छात्र को बेरहमी से पीटने और जातिसूचक गाली देने का आरोप लगा है। जानकारी के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी जांच में जुट गए हैं।

मिड-डे मील खाने से किया इंकार

छात्र के पिता मनोज गौतम ने बीएसए को भेजी गई शिकायत में बताया कि उनका बेटा अमर गौतम इंटरवल के दौरान मिड-डे मील खाने नहीं गया। उसका कहना था कि भोजन घटिया और गुणवत्ताविहीन होता है। कई बार उसे खाने के बाद बीमार पड़ना पड़ा। इसी बात से नाराज होकर प्रधानाध्यापक ने उसे प्लास्टिक के पाइप से बुरी तरह पीटा।

ये भी पढ़ें

UP Rains: यूपी में झमाझम बारिश का अलर्ट! कई जिलों में गरज-चमक के साथ वर्षा, जानें अगले तीन दिनों का मौसम
मुरादाबाद
up rains alert heavy rain forecast schools closed

जातिसूचक गालियां और धमकियां

शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया कि प्रिंसिपल ने पिटाई के दौरान जातिसूचक गालियां दीं और धमकाया कि “पटक कर पीटूंगा, हाथ-पैर तोड़ दूंगा।” बच्चे के शरीर पर चोट के निशान भी मौजूद हैं। अभिभावक ने कहा कि यह केवल उनके बेटे के साथ नहीं बल्कि अन्य बच्चों के साथ भी पहले हो चुका है।

शिकायत दबाने की कोशिश

छात्र के पिता ने आगे आरोप लगाया कि जब उन्होंने अधिकारियों से शिकायत की तो प्रधानाध्यापक ने उन्हें रुपयों का लालच देकर मामले को खत्म करने की बात कही। इतना ही नहीं शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी भी दबाव बना रहे हैं कि मामला आगे न बढ़े।

पहले भी हो चुकी हैं शिकायतें

जानकारी के मुताबिक, आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ पूर्व में भी दो अभिभावक बच्चों की पिटाई का केस दर्ज करा चुके हैं। इसके बावजूद कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। इससे अभिभावकों में गहरा रोष है।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

बीईओ अरुण कुमार ने बताया कि मामले की जानकारी उन्हें मिली है और पूरी जांच की गई है। जांच रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी गई है। अधिकारी अब इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Sept 2025 08:21 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sidharthnagar / मिड-डे मील खाने से मना किया तो प्रिंसिपल ने छात्र को पीटा, बोले- हाथ-पैर तोड़ दूंगा, मासूम पर बरसाई लाठियां

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट