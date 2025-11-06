मां निकली मासूम की कातिल, जंगल में ले जाकर सगी औलाद को मार डाला, हैरान कर देगी वजह

मां निकली मासूम की कातिल (Photo Source- Patrika)
MP News :मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक मासूम बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस हत्याकांड की हैरान कर देने वाली बात ये है कि, इसमें बच्चे की हत्या की आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी मां है।
जिले के सेमरिया थाना इलाके में आने वाली बम्हनी चौकी के कतरी काड़ी गांव में ये सनसनीखेज घटना घटी है। बैगा समाज की महिला ने अपने ही बेटे की गले में पहनी माला से गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि, मां और बेटा जंगल में लकड़ी बीनने गए थे। लेकिन, दोनों के बीच जंगल में कुछ ऐसा हुआ, जिसके चलते आग बबूला हुई मां ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। फिलहाल, वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, हत्याकांड के चलते पूरे गांव में सनसनी फैल गई है।
मां द्वारा हतया किए जाने वाले प्रकाश उर्फ आशिक बैगा पिता रंगलाल बैगा 8 वर्ष, निवासी ग्राम कतरी काड़ी चौकी बम्हनी थाना सेमरिया को उसकी मां ने 4-11-25 को 3.30 बजे बोखवा पहाड़ी बैगान टोला गला घोटकर हत्या कर दी। आरोपी महिला को बुधवार गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश कर दिया गया है।
बताया जा रहा है कि, आरोपी महिला घर से अपने बेटे को लेकर लकड़ी बीनने जंगल गई थी। महिला मृतक पुत्र को मारने के बाद पहाड़ी से घर नहीं आई। बेटे की हत्या कर महिला शव से कुछ दूरी पर बैठ गई। रास्ते से गुजरने वाले चरवाहों ने घटनाक्रम देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।
