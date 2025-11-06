Patrika LogoSwitch to English

सीधी

मां निकली मासूम की कातिल, जंगल में ले जाकर सगी औलाद को मार डाला, हैरान कर देगी वजह

MP News : जंगल ले जाकर मां ने ही सगी औलाद को मार डाला। बम्हनी चौकी के कतरी काड़ी गांव में दिल दहला देने वाली घटना। सेमरिया पुलिस मामले की जांच में जुटी।

less than 1 minute read
Google source verification

सीधी

image

Faiz Mubarak

Nov 06, 2025

MP News

मां निकली मासूम की कातिल (Photo Source- Patrika)

MP News :मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक मासूम बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस हत्याकांड की हैरान कर देने वाली बात ये है कि, इसमें बच्चे की हत्या की आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसकी सगी मां है।

जिले के सेमरिया थाना इलाके में आने वाली बम्हनी चौकी के कतरी काड़ी गांव में ये सनसनीखेज घटना घटी है। बैगा समाज की महिला ने अपने ही बेटे की गले में पहनी माला से गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि, मां और बेटा जंगल में लकड़ी बीनने गए थे। लेकिन, दोनों के बीच जंगल में कुछ ऐसा हुआ, जिसके चलते आग बबूला हुई मां ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। फिलहाल, वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, हत्याकांड के चलते पूरे गांव में सनसनी फैल गई है।

महिला को कोर्ट में किया पेश

मां द्वारा हतया किए जाने वाले प्रकाश उर्फ आशिक बैगा पिता रंगलाल बैगा 8 वर्ष, निवासी ग्राम कतरी काड़ी चौकी बम्हनी थाना सेमरिया को उसकी मां ने 4-11-25 को 3.30 बजे बोखवा पहाड़ी बैगान टोला गला घोटकर हत्या कर दी। आरोपी महिला को बुधवार गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश कर दिया गया है।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

बताया जा रहा है कि, आरोपी महिला घर से अपने बेटे को लेकर लकड़ी बीनने जंगल गई थी। महिला मृतक पुत्र को मारने के बाद पहाड़ी से घर नहीं आई। बेटे की हत्या कर महिला शव से कुछ दूरी पर बैठ गई। रास्ते से गुजरने वाले चरवाहों ने घटनाक्रम देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 12:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / मां निकली मासूम की कातिल, जंगल में ले जाकर सगी औलाद को मार डाला, हैरान कर देगी वजह

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

