मां निकली मासूम की कातिल, जंगल में ले जाकर सगी औलाद को मार डाला, हैरान कर देगी वजह

जिले के सेमरिया थाना इलाके में आने वाली बम्हनी चौकी के कतरी काड़ी गांव में ये सनसनीखेज घटना घटी है। बैगा समाज की महिला ने अपने ही बेटे की गले में पहनी माला से गला घोंटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि, मां और बेटा जंगल में लकड़ी बीनने गए थे। लेकिन, दोनों के बीच जंगल में कुछ ऐसा हुआ, जिसके चलते आग बबूला हुई मां ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। फिलहाल, वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, हत्याकांड के चलते पूरे गांव में सनसनी फैल गई है।