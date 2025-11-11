एमपी में CEO के आदेश पर कर्मचारियों से लगवाई जा रहीं ‘लाड़ली बहना’ की नंबर प्लेट, सीनियर विधायक ने जताया ऐतराज

सीधी जनपद पंचायत के सीईओ ने 10 सितंबर को आदेश जारी किया था। जिसमें लिखा था कि राष्ट्रीय और राज्य की विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए टीन की बनी मकान नंबर प्लेट ग्रामीण क्षेत्रों के मकान पर लगाने का काम करते हैं।



हालांकि, आदेश में जनपद सीईओ ने नारों वाली नंबर प्लेट लगाने को कहा है। उस आदेश में लाड़ली बहना का जिक्र नहीं है।



नंबर प्लेट में लिखे नारों से केंद्र और राज्य की योजनाओं का प्रचार-प्रसार जैसे- स्वच्छ गांव, समृद्ध भारत, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ, वृक्ष लगाओ, स्कूल चलो अभियान, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, बेटी है तो कल है, भ्रूण हत्या छोड़ो, घर-घर शौचालय बनवाओ, स्वच्छ भारत अभियान सफल बनाओ, नशे का जो हुआ शिकार उसका उजड़ा घर परिवार आदि यह नंबर 50 रुपए प्रति मकान की सहमति से लगाई जाएगी।