एमपी में ‘2 हजार’ की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों धराया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

MP News: मध्यप्रदेश में रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई रिश्वतखोर कर्मचारी-अधिकारी लोकायुक्त के हत्थे चढ़ते रहते हैं। ऐसा ही मामला सीधी जिले के चुरहट से सामने आया है। यहां पर पटवारी के द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी।



लोकायुक्त टीआई संदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि सीधी जिले के चुरहट थाना अंतर्गत डढ़िया गांव के किसान राजेश सिंह ने पटवारी शिवप्रसाद सिंह के खिलाफ 4 नवंबर को लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता के द्वारा स्थगन आदेश में पटवारी प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के मांग की थी। जिसकी एवज में हल्का पटवारी 5 हजार की रिश्वत मांगी थी। पहली किस्त के 3 हजार रुपए पहले ही ले लिए गए थे।