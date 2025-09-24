चेक बाउंस पर 10 लाख जुर्माना व एक साल कारावास की सजा

कोर्ट ने अपील का यह आदेश परिवादी चुन्नी देवी पत्नी पोकर मल नागा निवासी श्यामपुर पूर्वी सीकर के परिवाद पर दिया। अभियुक्त कन्हैया लाल चौधरी ने परिवादी से अपनी सुपर पब्लिक स्कूल रानोली सीकर की बिल्डिंग एवं संचालन में वृद्धि के लिए पांच लाख रुपए उधार लिए थे। राशि भुगतान के लिए परिवादी को 6 दिसंबर 2012 की को 5 लाख का चेक दिया। परिवादी ने जब चेक भुगतान के लिए बैंक खाते में लगाया तो आरोपी के बैंक खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के चलते बाउंस हो गया।