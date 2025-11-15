तीन महीने में 13 अवैध हथियार, 81 कारतूस जब्त, 24 आरोपी गिरफ्तार

आबकारी एक्ट के तहत 250 मामले दर्ज कर 211 आरोपियों को पकड़ा गया है। आरोपी अवैध शराब सप्लाई करने के साथ ही अवैध शराब बेचते पाए गए। डीएसटी टीम ने पिछले दिनों अवैध शराब से भरा एक सीमेंट का कंटेनर व ट्रक भी पकड़ा था, जिसमें करीब एक करोड़ रुपए की कीमत की 1250 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई थी। जिला डीएसटी टीम एवं अजीतगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पार्सल के एक कंटेनर ट्रक में बाजरे के कट्टों की आड़ में रखी हरियाणा निर्मित अवैध शराब के 393 कार्टून समेत कंटेनर को जब्त किया था। इस शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए थी। वहीं अलग-अलग थाना क्षेत्रों से 10 हजार से अधिक देशी शराब के पव्वे, 90 लीटर हथकढ़ शराब, 500 बीयर बोटल और 1032 बीयर के केन जब्त किए हैं।