सीकर

तीन महीने में 13 अवैध हथियार, 81 कारतूस जब्त, 24 आरोपी गिरफ्तार

- 6662 ग्राम अफीम, स्मैक, 1128 नगर ट्रामाडोल टेब्लेट व 304 नग कैप्सुल जब्त - एनडीपीएस एक्ट के 35 और आबकारी एक्ट के तहत 211 आरोपियों को किया गिरफ्तार

सीकर

image

Yadvendra Singh Rathore

Nov 15, 2025

यादवेंद्रसिंह राठौड़

सीकर. सीकर पुलिस ने पिछले तीन महीने में अवैध हथियारों के जखीरे और बड़ी मात्रा में सूखा नशा जब्त करने के साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अगस्त से लेकर अक्टूबर 2025 तक पिछले तीन महीने में आर्म्स एक्ट के 19 मामले दर्ज हुए और पुलिस ने 24 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 13 अवैध हथियार, 81 कारतूस, एक तलवार सहित अन्य धारदार हथियार जब्त किए हैं। वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत 21 मामले दर्ज कर 35 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत 250 मामले दर्ज कर 211 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

तीन महीने में डेढ़ करोड़ से अधिक की अवैध शराब जब्त -

आबकारी एक्ट के तहत 250 मामले दर्ज कर 211 आरोपियों को पकड़ा गया है। आरोपी अवैध शराब सप्लाई करने के साथ ही अवैध शराब बेचते पाए गए। डीएसटी टीम ने पिछले दिनों अवैध शराब से भरा एक सीमेंट का कंटेनर व ट्रक भी पकड़ा था, जिसमें करीब एक करोड़ रुपए की कीमत की 1250 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई थी। जिला डीएसटी टीम एवं अजीतगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए पार्सल के एक कंटेनर ट्रक में बाजरे के कट्टों की आड़ में रखी हरियाणा निर्मित अवैध शराब के 393 कार्टून समेत कंटेनर को जब्त किया था। इस शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए थी। वहीं अलग-अलग थाना क्षेत्रों से 10 हजार से अधिक देशी शराब के पव्वे, 90 लीटर हथकढ़ शराब, 500 बीयर बोटल और 1032 बीयर के केन जब्त किए हैं।

पुलिस ने पिछले तीन महीने में सीकर जिले से बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ जब्त किया है---

अफीम - 662 ग्राम

स्मैक -56 ग्राम

मिथाइलीन डाई ऑक्सीमैथमफेटामाइन(एमडीएमए) - 85 ग्राम

डोडापोस्त - 16.438 किलो

गांजा- 6.500 किलो

ट्रामाडोलटेब्लेट्स - 1128 नग

ट्रामाडोलकैप्सुल - 304 नग

गांजा के हरे पौधे- 114 किलो

40 लाख की अफीम की थी जब्त -

एसपी प्रवीण नायक नूनावत के पद संभालने के बाद जुलाई माह में डीएसटी टीम व सदर थाना पुलिस ने पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लक्जरी कार में 40 लाख रुपए कीमत की तीन किलो 770 ग्राम अफीम जब्त की थी। वहीं डेढ़ लाख रुपए की नकदी सहित एक आरोपी मनोज कुमार जाट (33) निवासी गोडिया बड़ा, फतेहपुर को गिरफ्तार किया था। उद्योग नगर थाना पुलिस, सदर थाना, गोकुलपुरा व कोतवाली थाना पुलिस ने एमडीएम भी जब्त किया है। नशे का कारोबार करने वाले व नशा सप्लाई करने वाले 21 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

मादक पदार्थ व नशे के खिलाफ कार्रवाई तेज कर रहे -

डीजीपी व आईजी के निर्दशों के तहत डीएसटी टीम, डीएसबी टीमों के साथ ही जिलेभर में हर थाना की स्पेशल टीमें गठित कर मुखबिरी के आधार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बदमाशों व वांछित आरोपियों के घर अलसुबह दबिश देकर अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है। अवैध हथियार, मादक पदार्थ व नशे के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

प्रवीण नायक नूनावत, पुलिस अधीक्षक, सीकर

Published on:

15 Nov 2025 12:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / तीन महीने में 13 अवैध हथियार, 81 कारतूस जब्त, 24 आरोपी गिरफ्तार

सीकर

राजस्थान न्यूज़

