बिकने वाले थे 18 और बैंक खाते, पुलिस ने दो शातिर ठग किए गिरफ्तार

कोतवाल सुनील कुमार जांगिड़ ने बताया कि 5 अप्रैल को सीकर एसपी ऑफिस के साइबर सेल के कॉन्स्टेबल बजरंग, महिपाल और डीएसटी टीम की ने सूचना दी। पुलिस टीम ने दो आरोपियों आकाश सैनी (22) पुत्र शंकरलाल सैनी निवासी वार्ड नंबर 32 फतेहपुर और अहमद रजा पठान (19) पुत्र राशिद निवासी मोहल्ला तेलियान फतेहपुर को बजरंग कांटा के पास से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी गाड़ी लेकर कहीं जा रहे थे। आरोपियों के पास से पुलिस को सिम कार्ड सहित अन्य संदिग्ध सामान मिला है। दोनों आरोपियों ने पूछताछ बताया है कि वे सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लड़कों को थोड़े से पैसों का लालच देकर उनके आधार कार्ड ले लेते हैं।