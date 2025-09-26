Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सीकर

नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल का कठोर कारावास

- कोर्ट की टिप्पणी : पीड़िता ने बयान में अभियुक्त को चार बार चाचा कहा, अभियुक्त ने बालिका की सरलता का फायदा उठाया

सीकर

Yadvendra Singh Rathore

Sep 26, 2025

Tobacco crime
Court order

सीकर.पॉक्सो कोर्ट संख्या -2 की ओर से 15 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट न्यायाधीश ने अभियुक दिनेश को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अभियुक्त पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पोक्सो कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम से 5 लाख रुपए देने की अनुशंसा की है।

नशीला पदार्थ खिला किया था दुष्कर्म

विशिष्ट लोक अभियोजक नागरमल कुमावत ने बताया कि सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिला ने 8 दिसंबर 2021 को पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया था। परिवादी महिला ने बताया कि उनकी 15 साल की बेटी को गांव का रहने वाला युवक दिनेश मोटरसाइकिल पर बिठाकर स्वयं के साथ लेकर चला गया था। आरोपी उनकी नाबालिग बेटी को अपने साथ जयपुर ग्रामीण एरिया में लेकर गया और उसे कचोरी में नशीला पदार्थ खिला दिया था। इसके बाद पीड़ित नाबालिग को होश नहीं रहा। अभियुक्त ने एक कमरे में नाबालिग के साथ बलात्कार किया। वापस आने पर पीड़िता ने अपने परिवार को पूरी बात बताई। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

19 गवाह व 29 दस्तावेज किए पेश किए -

पुलिस ने 31 साल के आरोपी को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 19 गवाह और 29 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए। विशिष्ट न्यायाधीश ने अभियुक्त दिनेश को 20 साल के कठोर कारावास और 60 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।

भारतीय संस्कृति में चाचा का दर्जा पिता समान -

विशिष्ट न्यायाधीश ने टिप्पणी की है कि न्यायालय में अपने बयानों के दौरान पीड़िता ने अभियुक्त को चाचा कहकर संबोधित किया। वह इतने कोमल मन की है कि अपने साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को अभी भी चाचा कहकर ही संबोधित कर रही है। यह अभियुक्त के लिए शर्म की बात है कि उसने ऐसी कोमल मन कि बालिका की सरलता का फायदा उठाया। भारतीय संस्कृति में चाचा का दर्जा पिता समान होता है और इस संस्कृत में मुंह बोले रिश्तों का भी सम्मान किया जाता है। कोर्ट में अपनी गवाही के दौरान उसने बयानों में कुल चार बार अभियुक को चाचा कहकर संबोधित किया है। ऐसे अभियुक का अपराध लीगल रूप से तो गंभीर है ही, रिश्तों की गरिमा की दृष्टि से भी गंभीर है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

26 Sept 2025 10:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल का कठोर कारावास

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.