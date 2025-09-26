नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल का कठोर कारावास

विशिष्ट न्यायाधीश ने टिप्पणी की है कि न्यायालय में अपने बयानों के दौरान पीड़िता ने अभियुक्त को चाचा कहकर संबोधित किया। वह इतने कोमल मन की है कि अपने साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को अभी भी चाचा कहकर ही संबोधित कर रही है। यह अभियुक्त के लिए शर्म की बात है कि उसने ऐसी कोमल मन कि बालिका की सरलता का फायदा उठाया। भारतीय संस्कृति में चाचा का दर्जा पिता समान होता है और इस संस्कृत में मुंह बोले रिश्तों का भी सम्मान किया जाता है। कोर्ट में अपनी गवाही के दौरान उसने बयानों में कुल चार बार अभियुक को चाचा कहकर संबोधित किया है। ऐसे अभियुक का अपराध लीगल रूप से तो गंभीर है ही, रिश्तों की गरिमा की दृष्टि से भी गंभीर है।